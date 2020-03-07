【崩跌一成】油價創5年最慘表現！俄拒減產背後或另有盤算？

產油國聯盟減產談判破裂，導致國際油價周五(6日)出現5年以來最恐怖的崩跌！

紐約期油收報每桶41.28美元，跌4.62美元或10.07%，為2016年8月以來收市新低，並創自2014年11月28日以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶45.27美元，跌9.4%，盤中最低見45.18美元，創2017年6月以來新低。

據報道，石油輸出國組織(OPEC，簡稱油組)及盟友(合稱OPEC+)在維也納的會議本周結束，油組代表指雙方沒有達成協議，並會繼續進行磋商以穩定石油市場。

OPEC於周四曾建議擴大減產每日150萬桶以應對新冠肺炎疫情引發的油市需求下降。不過，即使OPEC「龍頭大哥」沙特積極推動擴大減產，但有關建議仍遭到另一方牽頭的產油盟友俄羅斯拒絕。

值得留意的是，隨着維也納談判破裂，石油市場出現另一重大風險，這就是現有的減產協議(每日減產210萬桶)將於3月底就結束。

伊朗石油部長向市場派了定心丸，指由於肺炎疫情問題，OPEC+面對面進行會議有一定難度，但有信心在4月之前，仍能通過視像會議達成後續的減產協議。

外國傳媒引述市場人士稱，俄羅斯可能一方面預期石油市場有望在未來數月恢復平衡，另一方面則盤算着美國頁岩油行業恐正遭受到目前油價崩潰所帶來的鎮痛。

IHS Markit能源市場分析師Marshall Steeves表示，相信俄羅斯是要讓油價下跌到頁岩油生產商無法承受的地步。他續說，最近更多頁岩油企已經破產，而行業巨頭如埃克森美孚亦宣布了減低相關領域的資本投入。

總結本周，紐約期油累跌7.8%；布蘭特期油則累跌8.9%。

FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示，目前最令人憂慮的是石油市場長期受困於需求下降。對於今年以來油價已經累跌近30%，Otunuga坦言，已經無法知道油價何時見底。

WTRG Economics能源經濟師James Williams則認為，全球經濟從肺炎疫情的陰霾中復甦起來的時候，如果美國油產下降，將在今年秋季對OPEC十分有利。他並指，低油價亦有助加快經濟復甦的步伐。

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