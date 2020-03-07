美股收市：道指下跌256點　全周仍累升1.7%

新冠肺炎疫症在全球愈演不斷蔓延，市場擔心央行減息亦對受打擊的經濟及企業盈利幫助有限，美國股市周五(6日)受挫。

道指早段最多曾跌894點，其後表現反覆偏軟，至尾市跌勢收窄，全日收報25,864點，跌256點或0.98%；標指收報2,972點，跌51點或1.71%；納指收報8,575點，跌162點或1.87%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.79%、0.61%和0.1%。

「貼中」去年美股大升市的德意志銀行策略員Binky Chadha認為，現時疫情對美股的衝擊只去到一半，仍未反映經濟預期放緩對宏觀形勢和盈利增長的影響，其基本預測是美股從高位回落15至20%，約在第2季某段時候見底。

花旗策略員承認未能掌握全面形勢，認為在受疫情影響的企業盈利出爐前，採取任何行動都是不智。

不過，華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本(Oaktree Capital)董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)，在周五接受媒體訪問時表示，雖然未知股市是否已經見底，但市場拋售正為投資者帶來良好的買入機會。

另外，原本呼籲客戶降低風險的摩根大通轉軚，建議投資者趁低吸納，增加股票比重，理由是相信政府和央行會採取措施紓緩疫情對經濟的衝擊。

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