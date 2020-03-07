新冠肺炎：G20重申準備進一步財政及貨幣措施應對
2020年03月07日 07:54
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(Getty Images圖片)
全球新冠肺炎疫情持續擴散，周五(6日)確診病例總數已達10萬宗，累計至少3,400人死亡；疫情亦嚴重禍及經濟，各國為「抗逆」，暫已大灑逾4,200億元救市(詳見https://bit.ly/2wCxK0e )。
二十國集團(G20)財長及央行行長發表新一份聲明中指出，正密切關注疫情的發展，包括其對市場及經濟狀況的影響，並將準備進一步採取財政和貨幣措施以應對疫情。
事實上，世界衛生組織日前表示，目前尚無證據顯示疫情會在夏季自行消失，必須假設病毒在夏天仍具有傳播能力。因此，各國應全力對抗病情。
至於美國疫情加劇，總統特朗普於周五簽署總值83億美元(相當於647.4億港元)的緊急援助撥款法案，以加強防疫措施及加快研發疫苗。
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