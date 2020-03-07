新冠肺炎：G20重申準備進一步財政及貨幣措施應對

二十國集團(G20)財長及央行行長發表新一份聲明中指出，正密切關注疫情的發展，包括其對市場及經濟狀況的影響，並將準備進一步採取財政和貨幣措施以應對疫情。

事實上，世界衛生組織日前表示，目前尚無證據顯示疫情會在夏季自行消失，必須假設病毒在夏天仍具有傳播能力。因此，各國應全力對抗病情。

至於美國疫情加劇，總統特朗普於周五簽署總值83億美元(相當於647.4億港元)的緊急援助撥款法案，以加強防疫措施及加快研發疫苗。

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