新冠肺炎：全球旅遊業叫苦　料每月損失466億美元

毫無疑問，疫情已嚴重打擊全球旅遊及航空界。根據全球商務旅行協會(Global Business Travel Association)估計，若各國繼續限制旅遊，全球遊客及公司在旅行上的支出可能會減少37%以上，令旅遊業每月損失多達466億美元，一年將損失近5,600億美元。

更甚的是世衞衞生緊急項目負責人瑞安(Mike Ryan)周五(6日)發出警告指，暫時不清楚病毒在不同氣候條件下的活躍情況，亦不要假設新冠肺炎如同流感一樣，會在夏季消失。必須假定病毒有能力持續擴散，又稱：「這是一個錯誤的希望，我們不能做這個假設，這並無證據。」

如此說來，旅遊及航空的「雨後陽光」何時到來？參考牛津經濟研究院(Oxford Economics)旗下公司Tourism Economics最新的報告指出，只要疫情可以上半年受到有效控制，旅遊業將在7月逐步復甦，到2021至2022年將可以完全恢復過來。

報告又預期，因為疫情期間市民都被迫限制留在家裡，一旦疫情過去，旅客或會空群而出，不排除會出現報復式增長。據旅遊網站Campsites.co.uk數據顯示，其網站2月份的按年搜尋量增幅有18%，而3月首周的增長已近30%，反映隨着疫情漸散，市民旅遊意欲將會趨增。

但觀乎疫情持續大爆發，要在短期內有效受控似是不可能的任務...

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