新冠肺炎：全球旅遊業叫苦 料每月損失466億美元
2020年03月07日 09:22
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情擴散未止，全國均限制人流進出，無論是旅遊及公幹都受禁，旅客數量大幅萎縮，多間航空公司紛紛暫停航班，冀將損失減到最低。不過，對於早已陷入財困的英國廉航公司Flybe而言，一切來得太遲，更因疫症所累，於上周四(5日)宣布進入破產程序(詳見https://bit.ly/2Tvkpjn )，成為業界第一滴血！
毫無疑問，疫情已嚴重打擊全球旅遊及航空界。根據全球商務旅行協會(Global Business Travel Association)估計，若各國繼續限制旅遊，全球遊客及公司在旅行上的支出可能會減少37%以上，令旅遊業每月損失多達466億美元，一年將損失近5,600億美元。
更甚的是世衞衞生緊急項目負責人瑞安(Mike Ryan)周五(6日)發出警告指，暫時不清楚病毒在不同氣候條件下的活躍情況，亦不要假設新冠肺炎如同流感一樣，會在夏季消失。必須假定病毒有能力持續擴散，又稱：「這是一個錯誤的希望，我們不能做這個假設，這並無證據。」
如此說來，旅遊及航空的「雨後陽光」何時到來？參考牛津經濟研究院(Oxford Economics)旗下公司Tourism Economics最新的報告指出，只要疫情可以上半年受到有效控制，旅遊業將在7月逐步復甦，到2021至2022年將可以完全恢復過來。
報告又預期，因為疫情期間市民都被迫限制留在家裡，一旦疫情過去，旅客或會空群而出，不排除會出現報復式增長。據旅遊網站Campsites.co.uk數據顯示，其網站2月份的按年搜尋量增幅有18%，而3月首周的增長已近30%，反映隨着疫情漸散，市民旅遊意欲將會趨增。
但觀乎疫情持續大爆發，要在短期內有效受控似是不可能的任務...
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