1周10大驚奇：經濟難救！當前危機是2008年＋1979年合體？

2020年踏入3月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果月底大冧至今，投資者目前切忌衝動！

【1、你信嗎？美國3個星期內劈至負利率】

美國聯儲局本周突然大手減息0.5厘，讓「一切不可能變成可能」，就此目前有一位交易員正押注，在3周內美國將加入歐洲和日本的負利率行列。

該交易員透過以大約47萬美元(約366萬港元)，押注10年期最便宜可交割債券期貨的孳息率，將在3月27日到期前跌至負數，也就是相當於押注接下來的3周債券孳息率，將有大約0.9厘跌幅。

若這位交易員如意算盤要打響，在考慮到市場已定價減息0.43厘後，還需要聯儲局在這基礎上額外減息0.47厘，也就是再額外減息兩次。

如果這位交易員是正確的，他將獲得超過20倍的利潤，相當於-0.1厘的孳息率，那麼47萬美元(約366萬港元)的資金將增長至1,000萬美元(約7,800萬港元)！

事實上，有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克周四(5日)也表示，聯儲局本周意外減息，顯示出他們陣腳大亂，料短期內將朝着零利率進發。「我是傾向當局會再減息，也許兩周內發生。」

【2、你信嗎？今次衰退威力係2008年遇上1979年？】

其實，面對金融市場陷入恐慌，對經濟展望憂心忡忡，於是美國聯儲局早於上周已強烈暗示會盡快減息，美股亦因而跌幅收窄。

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)本周指出，這令他想起2000年12月5日的往事。

回看2000年12月5日，時值科網泡沫爆破期間，當時的聯儲局主席是格林斯潘，亦曾暗示會大幅減息，然而，對股市的振奮效應有如曇花一現，美股很快就恢復跌勢。

在2000年，金融市場有充分理由相信格林斯潘能救經濟，但到了2020年的今天，市場對現任聯儲局主席鮑威爾的信心明顯薄弱得多，因20年前對抗衰退的政策彈藥遠比今天強大。回看2000年底聯儲局利率高於6厘，後來能透過大手減息約5厘救市，但這麼大的減息幅度仍不足以防止美股崩盤和經濟步入衰退。

約20年後的今天，聯儲局已減息至1至1.25厘，能進一步減息刺激經濟的空間遠比當年來得小。再者，海外主要央行處境更糟糕，例如歐洲央行已負利率，利率減無可減。

那麼，接下來會如何發展？克魯格曼指出兩點：一，疫情看來對美國經濟的衝擊會愈來愈嚴重；二，聯儲局和其他國家央行應變的政策運作空間有限。

目前全球面對兩種震撼：一種是「需求震撼」，像是2008年金融海嘯；另一種是「供應震撼」，像1979年石油危機。他指出，「需求震撼」無疑需要祭出刺激措施，包括減息及其他貨幣政策；至於「供給震撼」，政策反應較不明確，因會推升通脹，以致1979年爆發石油危機後，聯儲局甚至要短暫加息。

克魯格曼認為，目前疫情同時帶來「供應震撼」及「需求震撼」，因疫情阻斷了全球供應鏈的同時，世界各地民眾也紛紛停止旅遊、企業取消投資等。

因此，他指出，未來的道路將顛簸不平，呼籲大家要有心理準備。

【3、你信嗎？「股神」指標仍預示大跌未完】

美股以驚人速度大跌逾一成，時間僅短短6天！可謂刷新史上最快紀錄，美國著名分析員、早於去年底已警告股市似足2000年科網爆泡前夕、曾為大型投行貝爾斯登員工的Felder Report創辦人Jesse Felder本周警告，投資者別心急撈底，美股還很貴，下跌風險非常高！

他以巴菲特指標來看，即「上市公司總市值除以GDP的比值」，可用作判斷整體股市價格是否過高還是低估，理論上合理的區間介乎75至90%，若超過120%則是高估。結果是：目前「巴菲特指標」處於146.29%。(本文附圖一)

146.29%是甚麼概念？就是美股市值依然與2000年時一樣昂貴，而且比2008年金融危機暴跌至57%前的價格還要高得多。

因此，他呼籲投資者別太早樂觀。

【4、全球放水救市會有用？起碼日本「說不」】

其實，日本的案例早已說明，「無限量放水」是解決不了問題！日本上月公布去年第4季國內生產總值(GDP)按季收縮6.3%，在新冠肺炎疫情之下，分析師已預計，日本將陷入更深度的衰退。換言之，當局救市已技窮，歐洲亦有類似迹象。

高盛經濟學家本周指，現在預計本季度日本GDP將收縮2.2%，較上周預測的收縮0.3%更為悲觀。法國巴黎銀行上周亦警告，日本GDP面臨下滑超過2%的風險。

事實上，一項衡量日本經濟前景的關鍵指標，已跌至全球金融危機以來最低水平，成為新冠病毒正在推動日本經濟陷入衰退的早期官方信號！當地內閣府周五(6日)表示，日本1月份領先指數降至90.3，為2009年11月以來最低。(本文附圖二)

該指數綜合了新職位發布數目、股市走勢，以及消費者信心等一系列指標，通常會表明實體經濟幾個月後的發展方向，政府會利用它來預測衰退。

日本經濟面臨的最大風險，是與中國相關的供應鏈受到打擊，全球出口需求放緩，以及消費嚴重低迷。

【5、日本零售業收入雙位數急跌 3月更悲】

上述提到日本消費嚴重低迷，是的！日本5家大型百貨業本周公布了2月收入狀況，有4家出現雙位數衰退，主要受疫情影響，造成外國旅客在日本國內的消費大減，還有日本當地民眾防疫意識自2月中旬開始增強，令外出消費也隨之減少。

踏入3月後，日本大型百貨大多計劃實施臨時停業或縮短營業時間，令3月收入有可能大減。

在上述5家企業當中，大丸松阪屋百貨2月收入大減21.8%；高島屋減11.7%；三越伊勢丹減15.3%；經營阪急、阪神等百貨公司的H2O Retailing減14.3%。SOGO、西武百貨集團則減少6.5%，為5家大型百貨中減幅最小。

其中，大丸松阪屋表示，日本由於疫情擴大，在2月後半期連當地人也開始減少外出，特別是消費者一般在試用後才會購買的化妝品更陷入苦戰。再者，消費稅在去年10月上調後，食品類的銷售也大幅下滑。以該百貨公司為例，化妝品減少了44.5%，食品減少了14.2%。

此外，為應對疫情，日本各家百貨調整了營業時間。大丸松阪屋百貨預計，在3月臨時停業4天，對象包含大丸東京等16家分店。三越伊勢丹及高島屋的部分分店，也將縮短營業時間，故當月業績跌幅可能更大。

另外，新冠肺炎疫情導致中國供應延遲或中斷，已影響日本包括銷售傘類產品、家電產品、食品和藥品在內的中小企業。

舉例來說，日本傘類產品商Caetla委託中國福建省和廣東省的工廠，生產批發給便利店和百貨的高檔雨傘。為配合5到6月雨季，工廠通常在12月到2月間開始生產新商品。不過，由於疫情爆發，Caetla仍未拿到中國工廠的產品，其行政總裁山本健表示，若疫情造成的生產、物流中斷，再延續3到4個月，日本的企業恐接連破產。

另一例是日本家電創新企業Shiftall的零組件，有8到9成依賴中國供應，其預定今年2月發售新產品，但因中國深圳等地的合作工廠一度停產而延遲，Shiftall行政總裁岩佐琢磨稱，深圳地區的工廠和新創企業的合作程度高，即使花上5年也難以另尋替代，出於中國是世界工廠，日本的中小企只能忍耐目前損失。

接下來是醫藥品批發商日野藥品社長日野隆司表示，其藥廠客戶已透露庫存僅能支撐2個月，在中國供應短缺下，該公司也難以解決問題。

【6、日本旅遊業「冰封」 減價、破產樣樣齊】

除了本土消費疲弱，外來人的「助力」也大減！隨着鑽石公主號郵輪疫情大爆發，郵輪業績明顯受到影響。本周有報道指，神戶市一間經營餐廳郵輪的公司周一(2日)宣布破產，乃日本第一家因疫情宣布民事重整的郵輪公司。

Luminous公司旗下的「Luminous神戸2」號是日本國內最大的餐廳船，但1月後受疫情擴大影響，消費者陸續取消預約。報道指，該公司負債約12.43億日圓，將向神戶地方法院申請民事重整，周一起該船停止出航。近兩年郵輪受地震、颱風等影響，頻頻被迫停航，加上燃油價格上漲，業績不佳，疫情進一步令公司陷入破產。

另外，當地酒店要大打減價戰！網站顯示，東京、京都、大阪、札幌和福岡的3月28日、兩位成年人住宿一晚的平均價格，在3,624個調查中，有1,087個或約30%，其價格在3月30日與2月26日相比，平均下降約20%。

在調查地區中，以福岡市住宿價格平均跌幅最大，約下降25%，其次是京都，跌幅約24%，而在過去5天中，京都市中心許多住宿的價格都有一半以上的跌幅；東京平均價格約下降22%，其中外國遊客密集的上野和淺草地區住宿價格也急劇下降。

禍不單行的是，早前亦有當地媒體指，位於愛知縣蒲郡市西浦溫泉的旅館富士見莊(Fujimiso)已向當地法院聲請破產，成為疫情爆發以來，首間宣布破產的日本旅館。

富士見莊成立於1956年，近年開始專注接待中國旅行團，其破產可能是日企面臨寒冬的先兆。事實上，調查在2月7日至16日對12,348間日企作出訪問後發現，66%企業表示，預期未來將會受到商務旅遊取消、供應鏈中斷，以及銷售下降等不同狀況的衝擊。

在12,348間日企之中，5,800間表示對中國消費下跌感到擔憂；974間表示要擴展中國以外的業績；200間表示進軍中國的計劃需要重新考慮或直接暫停。

【7、日本悲歌！逾4萬呎土地僅售1萬港元？】

除了日常經濟活動外，日本積弱多年，加上人口危機，衍生了多重怪像！在香港，買樓做業主相信人極多數人的夢想，惟在「經濟泡沫爆破」的日本，近日卻有報道指，只需花14萬日圓(約1.01萬港元)，就能擁有約4.2萬平方呎土地，還有免費山泉水及網絡！

據當地媒體報道，由日本名古屋坐車近2個小時，便能抵達日本岐阜縣的東白川村，當地以14萬日圓的低價，釋出約4.2萬平方呎土地，內有一間單層的木造房屋，該木屋於1923年建造，從屋內可眺望山林美景，屋內相當寬敞，甚至有免費網絡可以使用。

因鄰近山區，該地整年有免費山泉水可以使用，只要走到戶外，就可以看到一整片的白川茶茶園及檜木林，附近還有一大片藍莓田，每年7、8月有免費的藍莓可以收集。

那麼，為何只值約1萬港元？當地居民指，因近年村裏人口外流嚴重，如此低價主要是希望年輕人或有小孩的家庭，能為村增活力。

【8、疫情失控幾大鑊？日本股樓勢崩圍 甚至...】

事到如今，雖然日本官方仍堅持，會如期舉辦奧運，但恐怕是主觀願望而已！資深經濟記者岩崎博充警告，日本必須避免疫情擴大，否則很可能發生以下4種慘況：

●首都圈樓價冧

據東京都地方政府對奧運會的經濟效果初步估算，在2013至2030年間，東京奧運將帶來32萬億日圓的經濟效益。其中約5.2萬億日圓，是與門票收入及轉播權有關的直接效益，如單計這方面損失，就已佔日本內生產總值(GDP)的1/100。

過去7年，東京住宅平均價格上漲約1,500萬日圓。2019年，東京住宅每戶平均售價約6,000萬日圓，至2020年1月已漲價至約8,360萬日圓，較日本泡沫經濟頂峰時的1990年，每戶平均售價7,497萬日圓還要高。

值得留意是，日本當年炒風旺盛，1990年代初泡沫破裂後，日本經濟足足迷失了30年。如東京奧運真的停辦，房地產泡沫很可能又會再次在日本破滅，重挫已疲弱不堪的經濟。

●消費大幅減半

逾65%的日本企業認為，新冠肺炎會影響該國經濟表現。自疫情在內地爆發以來，到日本因中國訪客大減，重災區北海道更進入緊急狀態，部分工廠更要停工，石屋製菓旗下「白色戀人」在札幌市與北廣島市的工廠，要暫時停產至3月15日，其中札幌市工廠更決定於3月23日至27日停止生產線。

有數據顯示，今年北海道札幌雪祭遊客人數按年減少約71萬人，2月4至10日春節期間，三越伊勢丹百貨營業收入減少兩成，連接東京大阪的東海道新幹線乘客人數在2月1至19日期間減少一成。

此外，周一(3月2日)公布的日本2月製造業採購經理指數(PMI)由1月的48.8跌至47.8，創2016年5月以來最低，反映製造業活動加速收縮，相信與需求和消費減弱有關。

●日圓大幅貶值

日本自10月起將消費稅調升至10%，加上去年風災影響，已令當地經濟受到負面衝擊。日本去年第四季國內生產總值(GDP)按季收縮1.6%，按年倒退6.3%，減幅逾5年來最大。新冠肺炎進一步蔓延下，日本今年首季GDP料將同樣出現負增長。

在日本景氣轉衰下，日本股市面臨沉重沽壓，日圓及債券價格恐進一步滑落。雖則日圓向來被視為避險貨幣，但新冠肺炎疫情擴散，以及近期疲弱的經濟數據衝擊，均令日圓兌美元走弱。分析認為，日圓可能在疫情失控後下跌至120水平，如果跌見125左右，對日本經濟傷害勢更深。面對全球經濟呈弱，日圓貶值並不會給日本出口帶來好處。

●日本全面封鎖

岩崎博充表示，最壞情況下日本或將爆發大流行，醫療系統隨之而崩潰。屆時，日本將與武漢一樣，面對供應鏈斷鏈、物流停擺、糧食不足及物資匱乏問題。所有商業活動放緩，觀光餐飲業受重創，進出口將受影響，股價當然不能幸免。日本的公共年金「國民年金」可能隨之破產，長者生活都將受到重大影響。

【9、東京奧運甩轆結果會幾慘？日本人親自解說...】

其實，日本有奧運魔咒，之前數次舉辦都運滯！有日本人直言，如果今次真的辦不成奧運，日本經濟可能會很大鑊。

粉絲專頁「日本人的歐吉桑」的版主為居於台灣的日本人，外媒引述其意見指，這幾年日本經濟不佳，日本人仍能努力撐下來，就是因為有東京奧運，因為大家深信奧運將會帶來豐碩的經濟效益，所以投入了大量的資源。如果取消奧運，很多日本公司可能要倒閉。他表示，由於新冠肺炎疫情重創許多產業，旅遊業尤其嚴重，若奧運無法舉辦，日本經濟真的「死定了」。

日本至今共4次申辦或主辦奧運，第1次申辦1928年的東京奧運，遇到了關東大地震；第2次主辦1940年的東京奧運，因日本侵華被取消主辦權，後由芬蘭接辦但仍因二戰停辦；第3次主辦1964年的東京奧運，當時相首岸信介在安保條約後，因日本學運大暴動下台；第4次主辦2020年的東京奧運，目前陷入新冠肺炎麻煩。

●投資經費1950億 取消損失巨大

國際奧委會資深委員龐德亦承認，如果新冠肺炎疫情在5月底前不能得到控制，東京奧運可能要取消。最新預測指，2020東京奧運會的各項投資經費預計高達250億美元(約1,950億港元)，如果東京奧運會被迫取消，將對日本造成龐大經濟損失。

東京奧組委去年底公布，單是場地開支已達67億美元，另外，酒店業亦投資數以10億美元進行裝修。一旦奧運會取消，相關設施頓成「大白象」，未能創造收入之餘，未來的維修開支更帶來沉重負擔。

除了硬件外，因應奧運會帶來的門票、電視轉播、商業贊助、周邊商品收入亦會化為烏有，更可能面臨違約賠償及保險索償等「蘇州屎」。難怪有分析員慨歎，東京奧運若辦不成，日本分分鐘面臨「破產級」的危機！

【10、27歲擁有6間屋 他怎成為百萬富翁？】

最後想分享的是，要成為百萬富翁不是容易的事，但所謂「有志者，事竟成。」在美國，就有年僅27歲的年輕人，擁有6間屋，真正成為白手興家的百萬富翁！他的故事是如何的呢？

今年27歲的Todd Baldwin，於單親家庭長大，自小看到母親辛勞地打4份工，來養活3個孩子，一直為錢的問題而擔心。因此，他發誓長大後不能再捱窮，結果年紀輕輕就成為擁有6棟樓。

他在接受美國媒體訪問時指出，12歲就開始打工，第一份工是時薪3美元，負責鏟動物糞便。當他拿到合共6美元的硬幣時，感覺是從未見過那麼多錢，由這一刻起，就立志要賺大錢。

之後他成家，與妻子一起投資房地產，使他在25歲時，就達到了淨資產超過100萬美元的目標，現時每年收入61.5萬美元，主要來自6個物業收租，同時亦從事商業保險銷售工作。在付清所有經常開支後，實際所得約30.5萬美元，而妻子的工作收入亦有6位數美元，幾乎全部儲起來。

回看他與妻子23歲時，於西雅圖買了第一間屋，原因是他們認為租屋很貴，倒不如買下，將多餘的臥室出租以抵銷成本。9個月後，他們買了第2間屋，之後就如「滾雪球」一樣，現在共有6間屋，總值440萬美元，扣除310萬美元按揭後，淨資產達130萬美元。

在租屋策略上，他不是將整間屋租給單一租戶，而是「分租」給不同租客。他現時的目標是希望35歲時，淨資產達到1,000萬美元。

為了達成目標，他們夫婦二人生活十分節儉，只睡一小個房間、開的福特車是2009年、戴的是12美元的橡膠結婚戒指、幾乎不會到戲院睇電影、去超市買東西、每月食物開支不超過25美元，主因是他的職業可享用免費餐點。結果他把80%以上的收入慳下來，然後幾乎所有都投資房地產。

更重要的是，他們從不會「賒數」，一定會按時付款，絕不會讓「利息」出現。

難怪中國人也有云：「大富由天，小富由儉。」

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