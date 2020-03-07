恆大·珺瓏灣II開售：準買家戴口罩到場揀樓　代理指用家主導

新冠肺炎疫情下，屯門恆大·珺瓏灣II周六(7日)開售141伙，發展商在售樓處門外展示防疫指引，準買家亦戴着口罩陸續到場揀樓。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，單位附裝修，且售價低於1,000萬港元，料可受惠於按保。

他表示，該行出席率達60%，其中以揀選400至500萬港元細單位為主，用家比例佔90%，其餘10%為投資者，以買樓保值為主要目的。美國上周突然減息，市場已進入負利率年代，加上香港累積過去半年的購買力，相信於負利率年代陸續釋放，估計3月一手成交量可達1,000宗，較2月增加近2倍。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，該行買家整體出席率逾60%，若按地區劃分，新界區客戶佔約80%，其餘為九龍及港島客。當中70%為用家，且以年輕人為主；預計項目落成後，呎租35元水平，回報率逾3厘。

布認為，發展商陸續重整步伐，預期本月一手成交量可望回升至逾1,000宗水平，而2月約錄得350宗。二手方面，不少減幅較大的單位獲買家吸納，料全月二手錄近3,300宗成交。

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