新冠肺炎：美銀警告新5G iPhone或延遲面世

美國銀行引述一位蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈專家指出，新冠肺炎疫情將導致外界期待已久的5G iPhone延遲1個月面世，他亦預期，供應問題及需求疲弱，將使iPhone SE的推出日期延後數個月。

美銀分析員指出，新型號iPhone推出的時間要視乎4及5月的生產進度。

基於疫情的不明朗，德意志銀行周五(6日)將Apple目標價，由305美元降至295美元。

Apple將月4月底公布第2季度業績，華爾街分析員料經調整後每股賺2.71美元，收入615億美元，分別較1個月前下調9.6%及5.5%。

Apple股價周五收報289.03美元，跌1.33%，全周挫5.73%。

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