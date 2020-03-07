香港置業：2月非住宅物註冊按月銳減4成半

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，2月各類非住宅物業只有446宗註冊，較1月的822宗大減約45.7%，涉及金額約29.3億港元，亦較1月約45.8億元急減約36%。

按類別劃分，工廈市場上月錄得122宗註冊，較1月的104宗增加約17.3%，涉及金額約13.89億元，較1月約6.89億元，增加約1倍，主要是期內錄得多宗大額註冊。

商廈市場方面，2月錄得31宗註冊，較1月的43宗減少約27.9%，涉及金額約2.62億元，較1月約5.44億元降低約51.8%。

至於舖位市場2月錄得56宗註冊，較1月的51宗增加約9.8%，涉及金額約8.24億元，較1月約6.41億元增加約28.5%。而純車位及其它類別物業，2月錄237宗註冊，較1月的624宗減少約62%。

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