新冠肺炎：日用品掀搶購　美國第2大超市借勢上市

新冠肺炎在美國的確診個案最近急升後，民眾紛紛到超市搶購食物和日用品之際，由私募基金Cerberus資本管理擁有的美國第2大超市Albertsons日前披露，已向美國證交會提交上市申請，暫未決定招股價範圍或發售股數。

Albertsons於2015年曾籌備上市，擬集資最多17億美元，惟招股計劃最終於2018年撤銷。

Albertsons現時在美國經營2,260家店舖，截至2019年2月23日止年度，純利及收入1.31億及610億美元，前1年分別為4,600萬及600億美元。

受惠搶購潮，美國最大超市Kroger及倉庫式零售商Costco過去1周股價均漲逾10%。

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