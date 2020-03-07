新冠肺炎：全球今年航空運輸量恐跌9% 慘過「911」
2020年03月07日 20:45
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新冠肺炎在全球爆發，對航空業帶來史無前例的挑戰。券商富瑞(Jefferies)報告估計，今年全球商用航空運輸量將下降8.9%，是1978年有統計以來最衰，較「911」恐襲及金融海嘯後情況還要惡劣。
另一券商Cowen調低美國航空業今年及明年盈利預測27%及12%，該行分析員預期美國4月、5月及6月的企業出差機位需求將分別減少30%、20%及10%。標指航空股指數自2月19日以來回落28%，跌幅大過期內標指的11%。
本周較早前，國際航空運輸協會(IATA)估計，疫情將拖累今年全球航空業的收入損失最多達1,130億美元。
空中巴士周四(5日)亦公布，2月份新飛機錄得零訂單，主要是疫情對航空公司經營構成重大壓力，未能作出更多的投資承諾。
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