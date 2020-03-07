新冠肺炎：轉型失敗定唔夠運？冰島經濟再現沒頂危機

冰島經濟在2008年金融海嘯中沒頂，該國發誓不再依靠銀行業，經濟近年火鳳凰重生，全靠旅遊業興旺，但這個現時最大海外收益來源，正面臨新冠肺炎爆發的衝擊。

冰島旅遊業起飛始於2010年埃亞菲亞德拉冰蓋火山大爆發，引起外界對當地壯麗自然景色的興趣，加上冰島克朗匯價在金融危機後大幅貶值，令當地成為全球遊客前往的熱點。

現時旅遊業佔冰島經濟產值的比率，由2013年的27%升至約4成，亦佔近一半出口收入，去年外國遊客近200萬人，雖然較前年減少14.2%，但數目是當地人口的數倍。

憂慮疫情導致旅客銳減，冰島航空（Icelandair）的市值上周蒸發近三分之一。Arion Bank外匯交易員Gretar Sveinsson表示，以現時情況，不難想像冰島克朗匯價將會向下。

其實，在新冠肺炎疫情爆發之前，冰島經濟前景已暗淡，央行2月初估計今年增長只有0.8%，較去年11月時預測少一半。

冰島央行行長Asgeir Jonsson周三(4日)在訪問中表示，疫情的影響意味當地今年生產將較預期減少，需要較寬鬆的政策。冰島央行將於本月18日議息，目前基準利率處於2.75厘紀錄低位，他相信疫症將是暫時性，當地能承受短期震盪。

冰島財長Bjarni Benediktsson指，一旦疫情衝擊當地前景，政府隨時準備作出強力的回應。

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