【大師之見】格林斯潘：不排除美國30年長債息見負數 聯儲本月勢再減息0.75厘

新冠肺炎疫情蔓延威脅環球經濟，掀起金融市場動盪，促使美國聯儲局周二(3日)大手減息半厘，並是2008年金融海嘯後首次緊急減息，但市場的減息預期未見降溫。據芝加哥商品交易所的追蹤指標顯示，交易員預期聯儲局本月18至19日會議後再劈息0.75厘的機會率達65%。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德周五(6日)亦表示，當局有必要時願意再減息，避免美國經濟受疫情打擊，並稱官員隨時能召開會議。

憧憬聯儲局再劈息，加上資金瘋狂避險，美國10年期債息在聯儲局減息後跌穿1厘，之後繼續尋底，周五低見0.65厘，美國30年期債息亦由周一(2日)即減息前的1.72厘，急跌至周五最低1.18厘。

剛迎接94歲生日、1987年至1996年擔任聯儲局主席的格林斯潘，他接受外媒訪問中稱，即使在疫症爆發前，美國30年期債息已大幅向下，主要是人們壽命愈來愈長，需要尋找一些視為安全的投資。格老又認為，債息沒有下限，零息並非底線，甚至可能出現負孳息。

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