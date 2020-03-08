陳鳳珠：內房中長期走勢仍樂觀

近期內房的政策略有微調，今年開始多個省市推出了內房支持措施，如暫緩土地出讓金及暫緩貸款償付等等，以維穩樓市走勢。早前亦有省市調整住房公積金貸款有關政策，差異化滿足改善型住房的貸款需求。

受新冠肺炎疫情影響，內地樓價或會略為回調，成交亦會下降，但估計只為短暫影響，內房的剛性需求仍不斷累積，當疫情受控，預料購買力將會釋放，屆時內房銷情將會恢復。

2003年因應「沙士」疫情，內地發布促進房地產市場持續健康發展的通知，將房地產定位為經濟的支柱行業，推動內地房地產快速發展，而樓價亦顯著上漲。不過，近年內地樓價持續攀升，為避免樓市升勢過快、過急而產生泡沫，內地實施調控措施，以維持樓市中長期穩定健康發展，估計今次即使受疫情拖累經濟增長，預計內地亦不會大幅度鬆綁樓市，以免引發危機。

內地曾多次重申不會將房地產作為短期刺激經濟的手段，而今次不同省市的樓市政策亦相對定向支持房企，紓緩企業的資金壓力。不過，因近期樓市走勢相對穩定，估計未來仍有機會實施多項措施以支持整體樓市發展，如階段性放寬預售政策、適度放寬限購政策、加大人才落戶激勵、降低按揭首付比例，甚至降息等，因此可留意內房政策的情況。

其實，今年1月內房的海外發債規模較龐大，估計部分內房發債以償還債務。據中國指數研究院的數字，今年內房首季的美元債到期償還金額為110.8億美元，佔全年的33.3%；首季內房的銷情有機會較為疲弱，資金未能回籠亦會導致房企資金壓力加劇，因此內房企業或需進行集資。

預期大部分內房企業去年的銷售達標，但必須關注內房管理層對今年樓市的看法，以及定下的年度銷售目標，倘若仍然樂觀或反映房地產市場仍穩定；預期下半年內房的銷售會恢復增長，因此行業中長期走勢仍然向好。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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