葉尚志：5G機遇　中興通訊目標價睇呢個位...

環球市場繼續受到新冠肺炎疫情的打擊所困擾，在過去的1個多月都先後出現劇烈波動。做一個小總結，為各主要股市來排序的話，內地股市表現相對最強，由2020年到上周四(5日)計算為止，滬綜指漲0.68%，同期，美股道指跌5.07%，港股恒指跌5.04%，港股國指亦跌3.93%，本地股依然拖著着港股的後腿。

中港股市目前領先，尤其是A股，疫情領先爆發、亦領先的受控，而股市在農曆新年前後亦領先的摔下來，寬鬆支持政策也是領先推出。正如早前指出，若全球股市在震盪過後再次動起來的話，相信中港股市亦將會是領先。操作上，可以保持正面，但要注意節奏。

進入2020年，是5G建設投資高峰期的展開，對5G設備生產商正面有利。中央政治局近日召開會議時強調，要把復工復產與擴大內需結合起來，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，相信這種新基建將會成為疫情過後、來刺激推動經濟的主力之一。

中興通訊在去年中開始虧轉盈之後，預計業績利潤將可進一步加快，現時動態市盈率在25倍，估計有進一步提升空間，建議可以在32港元以下吸納，止蝕位28元，目標價40元。

第一上海首席策略師葉尚志

－－－－－－