鄭勤龍：現水平分段吸納中移 進可攻退可守
2020年03月08日 08:30
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(中新社圖片)
從卦象顯示，中國移動(00941)走勢正處於《火山旅》變《雷地豫》之中，在易經，不論是「山」抑或是「火」，這兩種元素皆有向上延伸的意象，因此若將其意象應用於預測中移的未來走勢上，便可預示其股價或會在今年迎來一段很不錯的升浪。
中移在年初走勢並不差，但始終仍未能順利升穿並企穩於250天移動平均線之上，且在日前更輾轉回落至60.75港元，相比年初的開市價65.6元，仍累跌約7%。
由於市場紛紛預期，5G科技應用將會在今年開始大行其道，如無意外，中移或將可受惠於5G的手機熱潮。目前中移股價距離52周新低並不是很遠，反映其目前的走勢仍相當疲弱，但因其派息一向不低，加上有5G概念支撐，相信在現水平分段吸納，亦不失為一個進可攻而退可守的選擇了。
玄學金融家鄭勤龍
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