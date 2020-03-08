鄭勤龍：現水平分段吸納中移　進可攻退可守

中移在年初走勢並不差，但始終仍未能順利升穿並企穩於250天移動平均線之上，且在日前更輾轉回落至60.75港元，相比年初的開市價65.6元，仍累跌約7%。

由於市場紛紛預期，5G科技應用將會在今年開始大行其道，如無意外，中移或將可受惠於5G的手機熱潮。目前中移股價距離52周新低並不是很遠，反映其目前的走勢仍相當疲弱，但因其派息一向不低，加上有5G概念支撐，相信在現水平分段吸納，亦不失為一個進可攻而退可守的選擇了。

玄學金融家鄭勤龍

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