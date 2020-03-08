鄺紫珊：面對疫情宜分散布局　呢幾類板塊可吼...

新冠肺炎疫情持續全球擴散，對供應鏈及企業盈利的影響恐怕已超過先前所預期，衝擊美股已在所難免，市場本來趨向避險心態而讓早前被視為美國防禦概念股的基建及公用事業類股也有沽壓。事實上，基建行業具備高度增長性，基本面並未改變，在減息下，預期屬於高息的股份可望較受市場資金注視。

觀乎近期公用事業類股的調整主要是反映了早前升市後的獲利沽盤，並不見到公用事業行業的基本面有出現變化，預期當全球央行進一步減息，並讓寬鬆環境持續，公用事業類股在配合內需方向，加上營運穩健，具高股息及低波動性，投資者可考慮作為組合的防禦配置。

另外，特別是基建題材類股具有高度防禦性，以2月中旬時標普500指數的高低波幅比較，基建題材股整體跌幅只有6.6%，優於標普500指數11.3%的跌幅。

若從基本面的角度看，基建類的初始投資成本相當較高，好像電廠供電雖有穩定的電費收入，但相對電費收入並不算高，因此投資成本將顯得非常重要。此次美國聯儲局突然減息0.5厘，相信可有助將基礎建設企業的融資成本減低。從價值面去分析，在低息環境下，因基礎建設類股的利率一般可提供3厘左右，相對有投資吸引力，有望吸引資金持續流入。

據了解，全球基建需求以電力事業未來發展最受矚目，也獲「股神」巴菲特注意，旗下的能源投資公司近年的盈利來源，有接近50%是來自發電事業。

未來，新科技應用帶來的電力需求將會增加，預期電力事業將帶來可觀的收入及現金流，好像具成本優勢的風力及太陽能等再生能源電力，其發展速度將會明顯加快，更受市場注視，將有機會成為未來最具投資潛力的基建項目之一。

儘管疫情持續於歐美及部分亞洲地區擴散，短期內市場波動難免加大，預期短線美股的技術面會超跌。由於美國企業盈利仍維持正增長，加上估值面經歷調整後吸引力仍然存在，而隨着聯儲局減息，美股趁低買入的氣氛仍然濃厚，預計此次只屬調整，而非步入熊市。投資者現階段宜分散布局，科技、醫藥、消費類及國防工業股等可持續關注。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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