潘梓生：原油需求大幅萎縮　油價難見升勢

全球央行踏入救市模式，美國聯儲局上周突然宣布減息0.5厘，但市場情緒未有因為減息而回穩，反而因此而懼怕經濟狀況比預期更差，令美股當日先升後大跌。

聯儲局減息前後，澳洲及加拿大央行同樣減息，投資者普遍相信貨幣寬鬆措施陸續有來，投資者甚至已認定兩周後的聯儲局會議會再減息0.5厘，即3月總計減息足足有1厘之多。

央行減息對控制新冠肺炎疫情沒有幫助，但在資金成本下跌，若無其他風險的情況下，股票估值將有望改善，理論上能令股市稍微回穩。不過，疫情大幅擴散至全球各地，由於商品需求在疫情擴散之際只會有減無增，因此周期性商品在未來一段時間仍然受壓。油價原先因疫情只限於中國而令跌幅有所限制，但現時全球疫情均在擴散，可以預期原油需求將會大幅萎縮。

除了政府、央行以貨幣政策救市，油組同樣也想以減產拯救油市。石油輸出國組織及盟友(OPEC+)會議結束，油組代表指雙方沒有達成協議，國際油價隨即應聲下挫逾7%。筆者認為，當疫情已成為全球共同問題時，油價將仍難見升勢。

盛寶金融(香港)高級市場分析師潘梓生

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