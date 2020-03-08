郭家耀：阿里股價回落　是趁低吸納良機？

根據市場研究機構IDC數據，阿里雲全球市場份額進一步上揚，現時緊隨亞馬遜及微軟，增速為市場首五名之中最快。自2017年來，全球雲計算市場形成3A格局，即亞馬遜AWS、微軟Azure及阿里雲。市場逐步向頭部聚集，目前3A佔據市場近70%份額。

歷史數據顯示，過去6年阿里雲全球市場份額迅速增長，成為全球第三大雲計算服務商。期間，亞馬遜、微軟及阿里雲的市場份額不斷攀升，IBM逐年下滑，谷歌由2016年上榜後，逐漸上升至第五。同時，3A陣營的增速持續領跑市場，其中阿里雲增速最快，而全球前五名之外的雲服務商大多跑輸大市，落後於整體行業增長。因此，市場份額不斷向龍頭雲服務商聚集，截至去年6月，3A佔據市場近70%份額。

據另一權威研究機構Gartner，阿里雲在全球市場排名第三，市場份額不斷上升。就市場整體而言，份額仍然向龍頭廠商進一步集中，亞馬遜的市場份額見頂回撤，微軟和阿里雲份額均有增長。市場分析認為，阿里雲研發投入積極，建立起全球最豐富技術產品組合，帶來強勁增長。根據普華永道統計，阿里巴巴技術研發投入為中國上市公司之首。2017年阿里巴巴宣布成立達摩院，3年投入1,000億元人民幣進行核心基礎技術研發，為雲計算業務發展提供強勁動力。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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