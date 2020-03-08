陳汝銘：申洲積極拓展海外　跌到邊個位要入？

早前集團公布截至2019年6月底止中期業績，銷售收入及經營業績再創歷史同期新高，銷售收入為102.8億元人民幣(下同)，按年增12.2%。母公司擁有人應佔利潤較2018年同期增長約10.9%，實現每股盈利1.61元。

按產品分類，運動類產品之銷售額為73.69億元，按年增幅18.6%，銷售增長主要來自中國及美國市場之運動服裝需求上升。休閑類產品之銷售額為23.73億元，按年升9.7%，主要來自日本市場之休閑服裝採購需求上升。

集團產品主要以外銷為主，海外銷售按年增加7.9%至70.57億元，佔總收入68.7%。國內市場已成為集團最重要的單一市場，收入按年揚升23.1%至32.23億元，佔總收入的31.3%。

集團海外業務有積極部署，越南的新成衣生產基地已初步建成，並開始逐步增加員工規模；柬埔寨的新成衣工廠亦將開工建設，海外工廠產能規模持續擴大。預期未來集團持續增加中國以外的產能及海外客戶需求上升，以享有當地輸往歐美的稅務優惠，建議可以在100港元附近買入，目標118元，如失守94元則先行止蝕。

西證(香港)證券經紀助理副總裁陳汝銘

(筆者為證監會持牌人仕，沒持有上述股份)

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