【星期一‧炒啲乜】疫情下投資風險高？專家教路...

新冠肺炎疫情肆虐，市場憂慮疫症大爆發，美國聯儲局上周突然大幅減息0.5厘「放水」救市，A股全周表現尚算硬淨，但美股玩過山車，單日動輒千點上落，上周五(6日)三大指數收跌0.98%至1.87%，拖累港股ADR指數偏軟，按比例計要跌247點，收報25,893點，又失兩萬六關，騰訊更跌穿390港元。

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