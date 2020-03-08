【星期一‧炒啲乜】疫情下投資風險高？專家教路...
2020年03月08日 10:00
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新冠肺炎疫情肆虐，市場憂慮疫症大爆發，美國聯儲局上周突然大幅減息0.5厘「放水」救市，A股全周表現尚算硬淨，但美股玩過山車，單日動輒千點上落，上周五(6日)三大指數收跌0.98%至1.87%，拖累港股ADR指數偏軟，按比例計要跌247點，收報25,893點，又失兩萬六關，騰訊更跌穿390港元。
剛過去的周六(7日)，中國公布首兩個月出口表現差過市場預期(詳見https://bit.ly/2wzANGE )，本周除了繼續跟進疫情發展，有多項數據出籠，市場尤其關注內地2月居民消費價格指數(CPI)及生產物價指數(PPI)的表現。數據好壞都影響投資者部署，入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。
1、【陳鳳珠：內房中長期走勢仍樂觀】
2、【葉尚志：5G機遇 中興通訊目標價睇呢個位...】
3、【鄭勤龍：現水平分段吸納中移 進可攻退可守】
4、【鄺紫珊：面對疫情宜分散布局 呢幾類板塊可吼...】
5、【潘梓生：原油需求大幅萎縮 油價難見升勢】
6、【郭家耀：阿里股價回落 是趁低吸納良機？】
7、【陳汝銘：申洲積極拓展海外 跌到邊個位要入？】
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