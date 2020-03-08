陳茂波：全力籌備全民派1萬　促商界推出優惠計劃

財政司司長陳茂波發表網誌，指新型冠狀病毒肺炎疫情在全球有升溫趨勢，各地政府也嚴陣應對，疫情何時受控還有待觀察，惟其對環球經濟已構成一定程度的影響，全球供應鏈、物流鏈已受到干擾，人流和商貿往來大幅減少亦遏抑市場需求，重挫消費。

他指出，環球經濟風高浪急，令人憂慮剛在去年經歷收縮、正待重拾動力的香港經濟。如何刺激本地消費，增加經濟活力，是目前最迫切的工作。預算案中宣布金額達1,200億元的逆周期措施，正是期望可為幾近冰封的市面提供一些支援。

在這一系列措施當中，他提出向年滿18歲或以上的香港永久居民，每人派發1萬元，希望刺激消費，同時稍為緩解市民承受的經濟壓力。當局正全力推進相關的籌備工作，包括透過電子銀行或實體表格登記，收表渠道及發放款項的安排，並正與銀行業界磋商、以建立相關系統並進行測試，務求做到手續簡便，方便市民，同時亦保障個人資料私隱和安全。目前的時間表是7月初開始接受申請，並在暑假期間開始派發現金。

為令這筆款項可盡快送到市民手中，這次的申請手續將盡可能簡便，申請資格亦相對簡單，例如只要在2020/21財政年度內，即明年3月31日或之前，符合年滿18歲香港永久性居民資格便可。為了讓一些在臨近限期前才符合資格的人士，在更換身份證後仍有充裕時間提出申請，故今次計劃的截止申請日期是明年的12月31日。

他續表示，防疫抗疫是當局目前最重要的工作。疫情過後如何能發揮最大的力量，刺激消費、振興經濟，是一大挑戰，亦是需要社會各界齊心合力才能做到的事情。當局會聯絡各商會，推動商界推出不同的優惠計劃，讓市民受惠，同時讓這約700億元現金派發計劃得到更大的效益。

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