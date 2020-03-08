新冠肺炎：供應鏈受影響　紐約市iPhone 11缺貨

新冠肺炎疫情影響蘋果公司(Apple Inc.)的供應鏈，內地向美國的發貨速度放緩，令iPhone 11出現缺貨的現象。

外媒報道，美國紐約市的電子產品零售商表示，公司銷售的iPhone 11已經缺貨了至少數周，目前仍不清楚下一次的到貨時間。一家公司亦表示，收到的來貨中只有一些摺機和三星手機，但內裡沒有任何一款型號的iPhone。

不過，有指iPhone 11缺貨是公司安排，公司將庫存留在貨倉以維持這段非常時期的供貨。

美國銀行引述一位蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈專家指出，疫情將導致外界期待已久的5G iPhone延遲1個月面世，新型號iPhone推出的時間要視乎4及5月的生產進度。

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