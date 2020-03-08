新冠肺炎：受累停飛亞洲　呢款高級食材價格跌至4年低...

美國龍蝦以往在亞洲慶祝農曆新年期間需求龐大，惟外媒報道指，近期美國龍蝦價格至少跌至4年來新低，原因是新冠肺炎疫情擴散，導致裝運龍蝦的包機停飛亞洲，數千磅原定銷往亞洲的龍蝦一下子湧入北美市場，供應大增拖累龍蝦價格下跌，打擊美國本地相關企業生計。

緬因州龍蝦供應商The Lobster表示，自1月底以來，香港的訂單自每周約1,000箱銳減至120箱，每箱龍蝦約33磅重。

隨着中國中產階級和富人階層增加，刺激了活海鮮的需求，過去美國緬因州大量出口龍蝦到中國，但中美貿易戰之後，中國把訂單轉往加拿大，美國的龍蝦出口量大跌。

加拿大一般每周可派出九架裝運龍蝦的包機，龍蝦總重量達150萬磅，從加拿大新斯科細亞省運往南韓及內地。但隨着亞洲國家紛紛實施邊境管制措施以抑制肺炎疫情擴散，加拿大的產品開始轉而流入美國市場。市場調查機構Urner Barry海鮮市場記者庫歐索表示，這進一步拖累龍蝦價格下跌。

庫歐索稱 ，自1月20日以來，產自新英格蘭、重1.5磅的龍蝦價格大跌17%至8.1美元，為2016年同期以來最低水平。龍蝦價格往年在這個時期會上漲，因在主要的捕魚季來臨前，供應將逐漸緊張。

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