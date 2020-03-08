中原：2月十大屋苑交投創3個月新高　本月料回落

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年2月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得221宗，總值18.92億元，按月分別上升54.5%及61.5%。數字是自2019年11月的288宗及22.81億元之後，創三個月新高。2月份登記反映1月期間的市況，顯示新春前有買家提早積極入市，二手樓市氣氛活躍，帶動大型屋苑交投上揚。

他表示，新春後受到肺炎疫情擴大干擾，季節性旺市延後來臨，預期3月十大屋苑登記將會減少，但4月登記量可望回升。政府推出定息按揭計劃及美國減息的影響，將於4月的登記中反映。

在十大屋苑中，2月份天水圍嘉湖山莊錄得最多買賣登記，有38宗，總值2.06億元。其次是美孚新邨錄34宗，總值2.97億元。沙田第一城錄28宗登記，排名第三位，總值1.72億元。

2月份有九個屋苑的買賣登記宗數錄得升幅。當中，鰂魚涌康怡花園的宗數升幅最多，按月急升1.6倍。美孚新邨按月上升1倍，排名第二位。海怡半島的按月升85.7%，位列第三。相反，柴灣杏花村2月份的買賣宗數錄得跌幅，按月下跌9.1%。

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