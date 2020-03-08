【深度解構】意大利「封城」　金融市場危機恐幾何級升溫

意大利政府周日(8日)正式宣布，即日起封鎖整個倫巴底大區和其他11個疫情嚴重的省份，直到4月3日。這不但對意大利經濟而言是壞消息，對全球亦然！

該國遭「封城」的地區涉及人口將近1/4，大約1,600萬人「被困」，米蘭、威尼斯等大城市在「封城」之列，為該國最有錢的地區。事實上，在疫情爆發前，意大利經濟已瀕臨衰退，並早已成為歐債危機復發的計時炸彈。再者，該國北部地區是「經濟火車頭」，疫情重創了旅遊產業，估計損失達74億歐元(約652億港元)。

【經濟心臟受創】

就意大利經濟結構而言，工業和經濟「心臟」是倫巴底與威尼托地區，以及金融中心米蘭。倫巴底大區的首府就是米蘭；威尼托大區的首府就是威尼斯，即包括在今次「封城」之列。這預示着意大利經濟勢再次陷入衰退，繼而拖垮歐元區。

數據顯示，倫巴底和威尼托兩地的國內生產總值(GDP)，就約佔全意大利的1/3，出口約佔全國40%，不僅是該國的最富裕地區與工業重鎮，也是其他歐洲國家產品的龐大市場。(本文附圖一至四)

由於意大利上季經濟已收縮，經濟學家估計，當地今年首季經濟將萎縮0.5至1%，陷入2008年以來第4次衰退。更重要的是，隨着歐洲央行彈藥幾近耗盡，意大利本身財政操作空間也不大，因該國債務佔GDP比率已接近140%，令市場擔心無法救市，並引爆全球債務危機。

【經濟從未好過】

若投資者有印象，意大利近年已飽受債務危機拖累，至今從來沒有遠離過經濟衰退威脅，新冠病毒的傳播，可能只是將其推回到危險區域。(本文附圖五)

危機不僅給在2019年底就已萎縮的意大利經濟施加了更多壓力，新的蕭條對於正努力擺脫長期經濟放緩的歐元區也是一個沉重打擊。

ADA Economics首席經濟學家Raffaella Tenconi表示，該國刺激經濟措施方面已經沒有太多餘地。如果疫情不能盡快消除，今年意大利GDP將有可能萎縮1%，為2013年歐債危機最嚴重時期以來最差。

意大利央行行長Ignazio Visco也曾承認，如果疫情危機惡化，貨幣政策可能力有不逮，重申政府必須加大財政政策，以支持經濟增長。

【意大利等爆煲？】

事實上，市場一早已看淡意大利債務遲早爆煲，然後拖累全球！國際貨幣基金組織(IMF)前經濟學家、著有《Euro Tragedy：A Drama in Nine Acts》一書(《歐元悲劇》)，現為美國著名學府普林斯頓大學客席教授Ashoka Mody曾警告，意大利與歐盟之間的危機未見受控，債務恐是「等爆煲」！

Mody教授解釋，意大利不但深度受困，而且規模相當大，它是歐元區第3大經濟體(不計脫歐的英國)，僅次於德國及法國，但整體債務相等於德國及法國政府債務加起來的總和；同時亦高於西班牙、葡萄牙、希臘、愛爾蘭加起來的總和(在2011年歐債危機時，該4國加上意大利合稱「歐豬五國」)。這意味意大利的金融危機可以迅速突破歐元區構建的「防禦系統」。

【意國債務危機恐引發「骨牌效應」】

若一如Mody教授所說，一旦意大利債務惡化至違約階段，結果恐牽起全球銀行「骨牌效應」，當中以法國最高危。

倫敦經濟研究機構Lombard Street Research董事總經理Shweta Singh曾發表研究警告，法國銀行業擁有最多意大利債務，總額逾3,000億美元，佔法國整體國內生產總值(GDP)約12%，是意大利危機最大受害者。不過，Singh警告，一旦意大利「出事」，法國不是唯一輸家，危機將傳至整個歐元區，因歐洲銀行體系是緊緊的連接在一起，全部均直接及間接持有意大利債務。

舉例來說，法國銀行業擁有意大利債務佔法國GDP約12%，荷蘭銀行業又擁有法國債務佔荷蘭GDP約13%，英國銀行業又擁有荷蘭債務佔英國GDP約4%...如此類推，很明顯，這將會是「骨牌效應」！(本文附圖六)

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