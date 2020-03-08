產油國「宣戰」！傳沙特擬大幅增產　油價恐插至20美元

外國傳媒報道，全球最大產油國之一的沙特阿拉伯似發動「價格戰」！消息拖累沙特股市重挫7.15%，當地國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)暴挫6%，低見30.95里亞爾(約64港元)，跌穿了招股價32里亞爾。

報道指出，沙特周六(7日)大幅降低售往歐洲、遠東和美國等國外市場的原油價格，折扣幅度創逾20年以來最大，以吸引國外煉油廠購買沙特原油。與此同時，沙特還私下告知市場參與者，如有需要將增加產量，即產量可達到每日1,200萬桶的紀錄水平。

由於全球衛生風險導致原油需求降低，若沙特增產將變得雪上加霜。有大宗商品對沖基金經理直言，沙特此舉相當於在原油市場「宣戰」。受消息拖累，阿布扎比、科威特股市大跌5%。

報道指出，沙特大幅下調原油出口價格，每桶減少6至8美元的幅度至少是20多年之最，以提供遠東及歐美客戶更划算的石油；目前沙特每日產油約970萬桶，消息人士表示，預計到4月，該國每日產能很可能會到1,000萬桶，如有必要，提高到1,200萬桶也不是問題。石油輸出國組織(OPEC)的減產計劃將在3月結束。

石油顧問機構FGE中東地區經理Iman Nasseri直指，沙特準備打「全面的價格戰」，亦有對沖基金經理形容此舉「形同對石油市場宣戰」。

事實上，沙特過去也曾利用價格戰打擊俄羅斯或美國頁岩油，如2016年時油價一度跌到每桶27.1美元，1998年甚至出現過9.55美元的超低價，而現在疫情造成需求低迷下，市場預期油價可能落到每桶30美元，諮詢機構IHS Markit甚至估計，第2季國際油價可能低至每桶20美元。

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