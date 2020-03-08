本周重點金融市場數據一覽 周四歐央行最矚目
2020年03月08日 15:18
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新冠肺炎疫情繼續成為金融市場焦點，蓋過所有經濟數據。本周歐央行將會舉行議息會議，會否減息0.1厘將是關注點。以下是香港時間：
【3月9日星期一】
07：50日本公布去年第4季經濟增長終值、1月貿易帳
17：00國際能源署(IEA)公布每月原油市場報告
美股周一起實施夏令時間，開市及收市均提早1小時，直至11月1日
【3月10日星期二】
09：30中國公布2月通脹
【3月11日星期三】
22：30美國公布每周原油庫存
【3月12日星期四】
20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、反映工廠貨品出廠價格的2月PPI
20：45歐央行公布議息結果
21：30歐央行行長拉加德舉行記者會
【3月13日星期五】
20：30美國公布2月進出口物價指數
22：00美國公布3月消費者信心指數
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