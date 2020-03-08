三八婦女節　滙豐施穎茵籲坐言起行消除歧視

今日時值「三八婦女節」，香港金融服務界16位女性行政總裁拍攝短片，表達對兩性平等機會的支持，承諾推動職場多元，同時從商界領袖角度，鼓勵女性投身金融業發揮所長。

其中，滙豐香港區行政總裁施穎茵於短片表示，世界經濟論壇(WEF)估計，要全球達至性別平等可能要用80多年，呼籲坐言起行，用行動消除歧視，推動平等包容的文化。

滙豐於2018年已承諾，於2020年將女性佔高級領導層成員比例升至30%，去年有關比例為29.4%。若計及滙豐全球員工，截至去年底，女性員工比例達52%。

值得留意的是，早於2016年，多名香港金融服務界女性行政總裁，已組成一個名為「The Women Chief Executives Hong Kong」的小組，小組每月或隔月聚會，討論如何推動社會及商界，尊重男女平等及多元共融，滙豐為活躍成員之一。

據婦女基金會2018年的報告指出，女性佔52%的金融業初級職位，約1/3的高級行政人員職位，21%進身董事局。

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