OCEAN MARINI設分段睇樓　李生擬750萬購兩房戶自住

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI今日(8日)開放示範單位予公眾參觀，售樓處樓下有不少睇樓客排隊等候。為加強防疫工作，發展商特意設下兩段參觀時段，分別為早上11時至下午2時，以及下午3時半至晚上8時，並在下午2時半至3時半暫定期間，為示範單位展開消毒。

睇樓客李先生表示，有意以逾750萬元購買該盤兩房戶作自住，首期料約兩成，傾向採用建築期付款辦法。他認為發展商今日安排的防疫措施不俗。問及樓市前景，他表示目前經濟走下坡，但以香港過去多年歷史來說，又未試過太惡劣的情況。

另一睇樓客彭先生表示，該盤開價不俗，有意以逾800萬元購買一個三房戶，作換樓用途。他又認為，目前肺炎疫情肆虐，經濟前景不明朗，未來樓價有下行壓力。

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