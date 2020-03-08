全球經濟風向標！高盛：亞洲晶片業料損失逾850億

外國傳媒報道，高盛發表報告指出，新冠肺炎疫情衝擊需求與中國內地供應鏈，使亞洲晶片業等科技界今年度面臨整體盈利下滑近110億美元(約858億港元)的風險，跌幅料近7%。

報告指出，全球最大iPhone組裝企業鴻海可能會成為受創最深的公司之一，接下來是三星、台積電等。

值得留意的是，亞洲東部的科技製造商，一向被視為全球經濟趨勢的領先指標。

高盛指出，未來一、兩個月的產能利用率與每月出貨量復甦步伐，將決定股價走勢。該行估計，鴻海2020年度的經營溢利可能損失18億美元，相當於下滑39%；收入則下滑154億美元或8%。全球晶圓「代工」龍頭台積電的全年經營利潤將下滑5億美元，相當於3%，收入則減少3%或14億美元。

至於三星電子的經營利潤恐面臨下滑14億美元。由於高盛的預測未納入疫情對南韓內需和供應鏈影響，故三星實際受到的負面影響可能更大。

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