倘東京奧運停辦 日本恐損失逾5700億必衰退
2020年03月08日 18:04
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，日本SMBC日興證券公司針對新冠肺炎疫情可能對日本經濟造成影響進行試算，若疫情持續到7月，東京奧運停辦的可能性就提高。如果真的停辦，大會營運費用加上到場觀眾相關消費等，預期損失約6,700億日圓(約490億港元)。
如果再把日本國內消費下滑，以及與中國貿易減少等影響合併來看，經濟損失料達7.8萬億日圓(約5,706億港元)，相當於經濟總量減少1.4個百分點，以目前狀況而言，即經濟一定衰退。
該行又指出，就算疫情能在4月中旬平息，這段期間對日本經濟造成的傷害，也可能達4.8萬億日圓(約3,511億港元)。
目前粗略估算，舉辦東京奧運花費3萬億日圓(約2,194億港元)，被認為可以帶來約30萬億日圓(約2.1萬億港元)經濟效益，該行指出，一旦停辦的話，損失很大。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。