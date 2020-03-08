產油國「宣戰」！美油企恐破產　中東國家兩敗俱傷

外國傳媒報道，全球最大產油國之一的沙特阿拉伯似發動「價格戰」！消息拖累中東股災。其中，科威特股市一度跌幅超過10%，觸發「跌停板」。

美國退役軍人兼高頻交易企業Virtu Financial創辦人Vincent Viola表示，油價持續下跌將令很多美國石油公司受壓，石油勘探和生產領域將出現混亂，很多企業或將破產。

迪拜國民銀行稱，石油輸出國組織(OPEC)主要石油產國，將回歸以市場份額為主導的策略，預計沙特、阿聯酋和其他OPEC主要石油產國，將在2020年餘下時間增產。不過，這策略對OPEC國家來說有不可小覷的風險，財政狀況可能會因而惡化，收支平衡或將出現危機，貨幣政策的可持續性也存疑。

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