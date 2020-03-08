致富智庫：想輟學創業？過來人這樣建議...

或許不少年輕人，都想過創業做生意，趁後生闖一片新天地，甚至覺得傳統教育枯燥乏味，想輟學追求夢想。不過，在行事之前，不妨先看看「前人」經驗，知己知彼，方能增添勝算。

現年32歲、新加坡籍的林恩宇正是輟學創業的成功例子。她21歲時自大學輟學，全心全意與合作夥伴共同創辦國際女性服飾品牌Love, Bonito，至今已發展成數百萬美元的事業。不過，她在接受外國傳媒訪問時表示，「不建議」想創業的人走她的路。

對於是否輟學去全職創業，她說：「我永遠回答不要這樣做。大家沒有看到，我們在放手一博之前，其實已入行一段日子了。」

這位女創業家在學時，就和朋友合夥開了服飾網店。在她決定孤注一擲前，已磨鍊了幾年，包括售賣滯銷產品和引進海外衣服，甚至生產自己的設計。她說：「在那3、4年邊兼顧學業、邊打理生意，學到很多關於這一行的事，需針對市場欠缺甚麼，如果我們要加入，如何滿足這些需求。」結果她將Love, Bonito定位為「現代亞洲女性」的目標客群、強調科技優先的服飾品牌。

在2009年，她距離取得大學畢業證書、能從事教職只差8個月時間，當時做出輟學決定，還向母親借了「棺材本」償還學生貸款。她說：「那時服飾生意已有基礎，是深思熟慮的決定。我知道要打鐵趁熱，如果生意輸掉了，我還年輕，仍能重拾學業。」

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