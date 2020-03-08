國藥控股發盈警 料季度盈利大降
2020年03月08日 19:24
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國藥控股(01099)發盈警，由於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，今年1月下旬起，中國政府採取了嚴格防控手段，包括延長假期、集中全國醫療資源於重點地區抗擊疫情、減少人員流動和聚集等措施以遏制疫情蔓延、保護人民生命安全。國內的部分社會生產經營，包括醫療機構及零售藥店的正常藥品銷售在此背景下相應受到影響。
另一方面，自2019年底起，藥品集中帶量採購政策實施範圍逐步擴大至全國，而在疫情環境下，集團在與供應商確認返利及產品降價補償等方面也受到影響。
由於上述因素，集團今年1至2月份的銷售收入增速明顯下降，毛利率水平也有所下降，現時可得資料初步顯示，截至今年2月29日止2個月，歸屬於母公司所有者的淨利潤按年下降約50%左右。
基於現有財務和經營信息，以及外部市場環境和疫情所處階段，董事會預計，集團截至2020年3月31日止季度業績可能出現較大幅度按年下降。
集團表示，儘管此次疫情對行業上下游及集團經營帶來較大直接和間接影響，但這些影響是暫時的，相信隨着疫情逐漸結束，社會生產和經營回歸正常，有關降價補償，銷售返利也將恢復常態，集團相關財務指標會逐步有所恢復。
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