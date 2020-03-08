新盤UPDATES：OCEAN MARINI收票理想　首日近千

全新住宅盤收票情況理想，首日速收近千票，發展商料於短期內加推全新價單。

●OCEAN MARINI短期內加推新價單

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周日(8日)首日接受認購登記。市場消息透露，截至晚上8時許，該盤錄近1,000張入票，較首張價單提供的101伙，超額認購近9倍。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，OCEAN MARINI周末兩天料錄得約3,000參觀人數。入票登記認購的買家以30至45歲的家庭客為主，六成來自九龍及將軍澳區，新界及港島分別佔兩成及一成。

他又稱，項目周日首日接受認購登記，截至下午2時，暫收逾300張入票，超額認購約兩倍，預計短期內將輕微加價加推新一批單位，戶型以向海的三房及四房戶為主，首輪銷售預計在本月中展開。

●海翩滙3號屋6900萬沽

華懋集團旗下將軍澳海翩滙，周六(7日)以招標形式售出3號屋連車位，成交價6,900萬元，創屋苑新高。單位實用面積2,604方呎，平台及天台分別976及456方呎，成交呎價26,498元。

●高爾夫‧御苑新增「超級500」付款計劃

此外，該盤同時新增「超級500」付款計劃，樓價一成於90天內繳付，餘下九成則可於500天內繳付，買家最多享14%樓價優惠，若買家提前入住物業，可繳付樓價2%作為許可費用。該盤將於下周四(19日)以先到先得形式發售28伙。項目累售316伙，共套現逾29.7億元，平均成交呎價17,402元。

●雲滙連錄11宗終止買賣合約個案

1座15樓A1室前買家為中原地產沙田豪宅區域營業董事周文豪，他回應東網查詢時指出，單位以太太名義購入，今次終止買賣與價錢及財務無關，只是女兒較喜愛雲滙2期三房單位，因而作出的換貨決定。

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