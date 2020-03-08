【地產專題】各界促撤辣！廿大二手屋苑估價全線跌

新冠肺炎疫情快速蔓延，拖累樓價持續回落，惟政府仍表明撤樓市辣招的時機未到。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，本月最新銀行估價全線報跌，當中佔一半按月跌幅達2%或以上，其中鰂魚涌康怡花園兩房戶估值下跌3.9%，較上月初低出33萬港元。

根據滙豐銀行網上初步估價資料，康怡花園E座低層戶，實用面積524方呎，銀行網上估價由2月初855萬元，下降至目前約822萬元。而屋苑估價亦連續兩個月下跌，累減約4.9%。其次是馬鞍山新港城J座高層兩房單位，實用面積338方呎，最新估價630萬元，較對上一個月的652萬元回落22萬或約3.4%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，早前疫情開始爆發，2月初業主叫價取態較弱，接受多達8至10%議價幅度，當中，上月新港城錄約6宗成交，包括A座低層6室兩房戶，實用面積348方呎，減價22萬元，以558萬元低市價售出，呎價16,034元。

此外，有兩個屋苑估價也錄得3%的較大跌幅。長沙灣碧海藍天1座高層單位，實用面積499方呎，本月初估值約859萬元，相比2月份下跌27萬元。至於茶果嶺麗港城18座中層兩房戶，實用面積517方呎，亦由774萬元回落至751萬元。

事實上，估價跌勢開始成形，該批樓盤中的15個估價連跌兩月，比例多達75%。其中，出現確診個案的紅磡黃埔花園，屋苑2期16座低層單位，實用面積466方呎，最新估價約753萬元，較今年1月初792萬元，兩個月顯著減少39萬元，累跌約4.9%最多。

據中原資料，黃埔花園上月平均實用呎價按月跌2.7%至15,861元，由於價格回軟，買家於市場吸納平價盤源，令期內交投增逾1.3倍至28宗。利嘉閣余美寶表示，2月份最平買賣為2期15座低層A室兩房單位，實用面積389方呎，成交價僅618萬元，隨着平貨接連沽出，現時兩房入場費已回升至690萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，有關數據反映早前樓市氣氛薄弱時期，故估價出現較大回落幅度。他又指，樓市走勢受疫情影響下滑，現時是一個較好時機，趁樓價下行時「撤辣」；建議將非首次置業買家的15%新從價印花稅，回復至加辣前的雙倍印花稅水平，同時可考慮放寬1,000萬至2,000萬元物業按揭成數，以激活「換樓鏈」。

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