樓價UPDATES：二手氣氛弱　部分業主不惜蝕讓離場

疫症蔓延持續影響樓市氣氛，部分業主不惜蝕讓離場，北角康福臺2號錄樓市辣招盤買賣，連同辣稅原業主帳面損手約156.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角康福臺2號高層連天台戶，實用面積702方呎，三房間隔，天台面積約635方呎，以1,548萬元易手，實用呎價22,051元。原業主2018年11月才購入上址，作價1,550萬元，持貨不足3年沽售，計及樓價10%額外印花稅，帳面虧蝕約156.8萬元。

●西營盤眀徳山中層F室，實用面積353方呎，一房間隔，去年6月放盤，原叫價1,000萬元，減價120萬元，以880萬元沽出，實用呎價24,929元。單位4年多升值約40.1萬元，升幅只約5%。

●北角尚譽高層E室，實用面積198方呎，開放式間隔，每月叫租1.6萬元，放租約一個半月後，減至1.38萬元租出，實用呎租69.7元。

●鰂魚涌太古城南海閣低層E室，實用面積488方呎，兩房間隔，原叫價約1,050萬元，減至約975萬元售出，實用呎價19,980元，現時屋苑已沒有叫價千萬元或以下放盤。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔11座低層A室，實用面積657方呎，三房套房間隔，去年12月叫價1,230萬元放售，減價76.2萬元或約6%，終以1,153.8萬元沽出，實用呎價17,562元。

●奧運站一號銀海3座中層B室，實用面積1,026方呎，三房套房間隔，上月才以2,800萬元放售，減價100萬元，以2,700萬元易手，實用呎價26,316元。

●將軍澳天晉IIIB第1B座高層G室，實用面積365方呎，一房間隔，以668萬元成交，實用呎價18,301元。原業主於2014年11月以528萬元入市，持貨5年多帳面獲利140萬元，升值約27%。

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新界區

●沙田帝堡城3座高層H室，實用面積547方呎，兩房間隔，以752萬元易手，實用呎價13,748元。原業主於2017年3月購入單位，持貨3年帳面獲利82萬元，升值約12%。

●沙田第一城39座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，放盤5個月，減價40萬元或約7.3%，以510萬元成交，實用呎價17,958元。

●好運中心竹林閣極高層D室，實用面積356方呎，兩房間隔，減價73萬元，成交價515萬元，實用呎價14,466元。

●上水華慧園單號屋地下單位，實用面積1,082方呎，三房套房設計，附兩車位，成交價1,280萬元，實用呎價11,830元。

●新屯門中心3座低層D室，實用面積501方呎，兩房間隔，以475萬元沽出，實用呎價9,,481元。

●天水圍嘉湖山莊錄複式單位大劈價成交，市場消息指出，屋苑景湖居一個頂層複式戶，實用面積1,002方呎，開價1,200萬元，勁減逾200萬元，以999.8萬元易手，呎價9,978元。據了解，同類細複式戶型已有兩年未有成交，對上一宗於2018年1月錄得，當時麗湖居一個頂層同類特色戶，實用面積986方呎，成交價986萬元。

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