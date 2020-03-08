產油國「宣戰」！沙特阿美急瀉9% 跌穿招股價
2020年03月08日 20:38
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，市傳全球最大產油國之一的沙特阿拉伯似發動「價格戰」！當地國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)暴挫9.09%，收報30里亞爾(約62港元)，最低見29.9厘亞爾，跌穿了招股價32里亞爾。
報道指，沙持阿美自周六(7日)起，將每桶原油價格下調6至8美元不等。
沙特阿美生產的石油佔全球石油產量10%以上，該公司去年底進行了創紀錄的首次公開發行(IPO)，集資256億美元，當時整體估值達1.7萬億美元。然而，這估值仍低於政府計劃設定的2萬億美元目標。
【傳沙特擬大幅增產相關新聞，可參考：https://bit.ly/2TyjO0l 】
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