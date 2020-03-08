產油國「宣戰」！為何俄羅斯犧牲「結盟」主張增產？

外國傳媒報道，俄羅斯已與石油輸出國組織(OPEC)結盟3年多，為何在今次油價創4年多以來新低時，仍主張增產？外界揣測真正目的可能是「打擊美國頁岩油」。

報道指出，俄羅斯業界不但不喜歡過去3年來減產導致油井閒置，俄國官方也對沙特阿拉伯未投資俄羅斯感到失望，更讓俄羅斯總統普京不滿的是，美國大量開採頁岩油，導致油價難以上升，還干預俄羅斯對歐洲的輸油管計劃，以及俄羅斯石油(Rosneft)在委內瑞拉的業務。

俄羅斯智庫世界經濟與國際關係研究所所長Alexander Dynkin表示，為了懲罰美國頁岩油，俄羅斯政府決定冒沙特不滿的風險，犧牲「結盟」，就是要在利益上保持「靈活的格局」。

據國際貨幣基金組織(IMF)估計，沙特對油價的承受力遠低於俄羅斯，要每桶83.6美元，國家預算才能收支平衡，而俄羅斯只需42.4美元。

至於美國，儘管多間中小型石油公司負債累累，但多數早已做好避險，雪佛龍等巨企則更能承受較低的油價。

能源諮詢機構Rapidan Energy Advisors總裁Bob McNally表示，除非美國頁岩油生產驟降或俄羅斯及沙特其中一方「投降」，否則油價將持續下跌。

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