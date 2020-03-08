港股前瞻：周一開市恐插穿26000　最悲睇...

新冠肺炎疫情打擊全球經濟和生產鏈供應，企業經營情況亦轉差。券商高盛發表報告，指中國及香港企業盈利顯著惡化，尤其是金融、消費等行業，令港股估值有下調風險。有分析亦指，港股估值下調是今年最大的潛在負面因素，若外圍市況繼續轉差，恒指有機會跌至23,000點水平。

高盛報告指，受疫情影響，內地及香港的消費及商貿活動受重創，料兩地企業將下調盈利預測。其中，材料及能源板塊盈利表現最差，因能源板塊正面對需求下降、產品毛利弱及產能增加等；消費板塊方面，疫情消息打擊消費信心；銀行及保險業則受累息率下行。

該行推介持有的股份板塊包括新舊科技股、公用股及地產股，同時建議減持保險、金融、能源、材料、及非必需消費品等板塊。

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，金融股在恒生指數成分股的佔比接近一半，內銀、內險股的佔比亦正在提升，足以影響恒指盈利和估值。值得留意的是，目前內地工廠正在復工，惟未能趕及完成積壓訂單而出現訂單延誤或需賠償的情況，令內銀錄得壞帳的機會增加，影響其盈利表現。

他續指，上周五(6日)的港股美國預託證券(ADR)、俗稱「黑期」新加坡港股場外期指，以及港股夜期皆跌穿26,000點，料恒生指數本周開市將下試25,800點。若恒指收市低於25,976點，即失守26,000點的頭肩頂頸線，將再下試23,000點，恒指市盈率將降至個位數，屆時港股估值變得吸引。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑則指，今個月業績期反映企業去年盈利表現，料對港股短期估值沒有太大影響。惟他坦言，港股估值下調是今年最大的潛在負面因素。加上美債孳息率跌穿1厘、黃金價格企穩，資金避險情緒升溫，同樣利淡港股走勢。由於市場憧憬中國人民銀行再「降準」，對港股有一定支持，料恒指本周能守住於25,800點水平。

選股方面，溫鋼城認為，在減息周期下，派息穩定的公用股能受惠；溫傑則看好內地政府繼續推動新舊基建發展，看好5G設備股、鐵路及水泥股。

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