內地貿赤3年最嚴重　今季經濟增長恐史上首見「零」

今年首兩個月中國貿易數據重創，無論以人民幣或美元計價，出口按年跌幅均遠遜預期，創下4年來最差累計表現，甚至出現貿易逆差425.9億元人民幣(下同)，貿赤規模為3年來最嚴重。分析預測，今年3月外貿數據續有下行風險，內地出口以美元計跌勢恐進一步擴大至20%，首季經濟按年增長更有機會「化灰」，或創史上首次實現零增長。

國家海關總署首次合併發布1至2月數據，但受新冠肺炎疫情、農曆新年假期延長等因素影響，今年首兩個月內地外貿進出口總值，以人民幣計只有約4.12萬億元，按年跌9.6%，其中出口急挫15.9%至2.04萬億元人民幣，進口則跌2.4%至2.08萬億元人民幣。以美元計，今年首兩個月出口及進口分別下降17.2%及4%。

儘管國家海關總署大派「定心丸」，指今年2月外貿進出口值逐漸提升，以及另對2,552家外貿企業進行調查，發現80.6%企業已經復工，但市場對外貿復甦的信心仍難於短期內恢復。

以中美兩國貿易數據為例，即使中美已達成首階段貿易協議，但中美貿易總值不升反跌。今年首兩個月按年減19.6%，其中內地向美國出口3,001億元，跌幅由去年全年8.7%擴大至26.5%，幸來自美國進口由跌轉升約4.3%至1,224億元，故對美貿易順差1,777億元，較去年同期收窄38.9%，同時東盟躍升為內地最大貿易夥伴。

麥格理證券首席中國經濟學家胡偉俊認為，內地貿赤或只屬短暫性質，但內地出口及供應鏈最壞情況仍未出現，料3月內地貿易數據不會好，因內地整體企業復工速度仍不夠快，加上內地經濟增長依賴出口，但目前外需疲弱、貿易活動受阻等，均對3月經濟增速構成更多下行風險。該行估計今年首季國內生產總值(GDP)按年增速很可能介乎零至2%，反映內地經濟增長銳減的擔憂再次升溫。

野村證券上周亦指最壞情況還沒出現，更再次狠削基本情景下對內地首季GDP的預測，由原本3%增長降至「零」，全年增速亦調低至5%。該行中國首席經濟學家陸挺相信，有關疫情對經濟的毀滅性影響，並未在今次出口數據完全反映，考慮到內地進口加工及裝配廠房的急劇收縮等滯後影響，料3月出口以美元計跌幅將放緩至20%，同月進口跌勢或急劇擴大至18%，主因原油價格暴跌及內地需求復甦緩慢。

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