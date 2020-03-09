【名家筆陣】鄧普頓：新興市場本幣債投資潛力大

隨着新興市場經濟模式一直轉型，許多被劃分為新興市場的國家在高科技、消費品和增值服務領域處於領先地位。特别是在中國和印度，電子商務方面的滲透不斷增長，新技術的採用愈來愈多，速度亦愈來越愈。與過去幾十年相比，我們看到許多新興市場國家和地區的基本面有所改善；並從過去的危機中吸取教訓，提高了應對外部衝擊的能力。

新興市場經濟體從過去的危機中學會盡量減少外部借貸，並專注於國內市場，導致本地貨幣發行的平均信用質量提高。在固定收益領域，我們目前偏好本幣債券，因為它們的流動性在市場波動期間往往更強。例如，我們傾向於短期墨西哥本幣債券，良好的制度應該能夠繼續保留該國過去幾年取得的許多財政進展，而央行保持其獨立性，政府也通過了合理的2020年財政預算。

我們對新興市場提供的潛在機會感到興奮。雖然消費市場增強和富裕程度提高，推動了大量的投資機會，但這些市場並非沒有風險。積極的資產配置方法，即從自上而下和自下而上的角度，決定投資組合中資產類別的權重，能有助於分析總體風險，並幫助投資者做出決策。

根據經濟和通脹預測、估值指標和歷史風險溢價等因素，讓我們能對宏觀經濟變化保持警惕。因此，良好的風險管理是我們策略的一個不可或缺的部分。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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