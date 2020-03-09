內地出招救樓市難奏效

新冠肺炎肆虐，內地房地產商的樓盤銷售和施工活動受阻。雖然多個省市出手「救市」，倘房企無法恢復銷售，面臨資金壓力。券商高盛削內房企業全年銷售金額預測，由預期平均升19%，下調至升10%。分析指，政策對刺激銷售作用不大，料銷售下半年才恢復。

自今年2月起內地樓市調控頻密，蘇州、南昌等地調整地價繳付方式和期限，廈門、無錫和福州更放寬預售條件，變相收窄房企由投地至銷售的過程，加快資金回籠。惟政策近期轉向刺激買樓需求，包括提供購房補貼、降首套房貸款首期比例等。

星展銀行(香港)研究部中國房地產業分析主管王丹指，刺激買樓需求的政策在現階段只能改善氣氛，難讓交投大升。券商高盛則指，對比2003年沙士時，今次市場情緒需更長時間恢復。

大華繼顯分析員劉孫亮指，為保障利潤率，內房企售樓的折扣空間有限，現時房企主要以量換價的方式來加速銷售回款，相信不會大幅減價。

評級機構標普指，銷售收入是房地產商最重大資金來源，料銷售受挫下，房企的流動性將最先受衝擊。據該行基礎情景預測，若疫情在3月見頂，即銷售在5月復原，接近四分一的內房企將面臨信貸評級和展望的下調壓力。

Wind數據顯示，今、明兩年到期的房企外債規模297.86億美元和316.38億美元。另單計1月，至少有廿間在港上市房企發外債，該月發行規模181.58億美元，按年增七成。

劉表示，今年本來是還債高峰期，內房企在年初已作好準備。雖房企受限「借新還舊」監管要求，但年初融資額度充裕，發債量相當高。因此就在一、二月已發債的房企而言，三月份資金壓力較少。王氏亦根據該行的壓力測試指，只要不大舉買地，大部分房企的資金能支撐6個月營運。

惟分析認為現時融資政策較寬鬆，不預期會大幅放寬。銀保監早前亦重申房地產金融政策沒變，仍以「一城一策」、「房住不炒」為基調。

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