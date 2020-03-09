向世界「錢」進：港人外闖開店　不泰柬單

在香港做老闆賺錢不易，但港人具備國際視野，只要願意走出去，便可把握無限商機！兩對港人夫婦就吼準在東南亞國家做生意成本較低的優勢，分別在柬埔寨及泰國開店，並且在當地舒適地居住，享受工作生活平衡。

●泰國Spa店東主：政局動盪拖長回本期

Daniel有超過20年的做生意經驗，之前做製衣生意時要周圍飛，有時會在泰國首都曼谷轉機。曾試過短住一段時間，就發現這裏環境很舒服，人們友善，生活節奏亦不如香港般緊張，便隨即愛上當地。之後他持續了幾年「在港做生意、在泰國度假」的生活，並開始思考在泰國做生意的可能性。

約8年前，他和太太在曼谷開設了一間Spa店「真舒泰」，由太太負責管理，他則泰港兩邊走，直至受中美貿易戰影響，眼見在內地生產和出口愈來愈難做，索性近一年前關閉香港的生意營運，全力在泰國發展，並在兩個月前開始長居曼谷。除此以外，他亦涉足地產，賣泰國樓以及代辦泰國簽證。

他憶述當年選擇Spa店的原因，除因自己喜歡，亦因泰國以Spa馳名，不用擔心找不到客。「賺遊客錢會穩定一點，加上生意拍檔從事酒店業，容易介紹顧客過來。另一邊廂，如果想做生意賺當地人錢，做飲食業和酒吧會較好，因泰國人較捨得花在食方面。」

其店舖初始投資約400萬泰銖(約102萬港元)，「開業初期碰上泰國政局較亂，用了約2至3年才回本。若在正常情況下，一年半應可翻本。」

現時其生意已錄盈餘，「店舖在泰國的位置類似於香港中環的商業區，租金相對貴，但亦只是佔每月營運開支兩成多。這與香港截然不同，因香港租金隨時佔營運成本超過一半，不少人蝕住離場，在泰國做生意絕對較香港易賺錢！」

至於薪酬方面，經理級僱員的月薪約5萬泰銖(約12,760港元)，在當地已算中產一族。按摩技師月薪則約1.2萬至2萬泰銖(約3,060至5,100港元)，現時其店有超過20個技師。

●市中心千呎樓月租九千

雖然泰國人薪酬看似不高，但當地消費水平同樣較低。Daniel按「衣食住行」逐一介紹。衣服、日用品方面，香港有的，泰國也有，且價錢一般是香港的四分一；食方面，香港的茶餐廳基本上沒有服務可言，泰國則有愈來愈多外國餐廳、咖啡店等選擇，對服務亦沒有投訴。這裏吃一個午餐，便宜的可以30至40泰銖(約7至10港元)，去餐廳的花120至130泰銖(約30至33港元)可食得很飽。如果親自下廚，他們試過在街市用300泰銖(約76港元)就買到4餐餸夠兩個人食，他不禁讚嘆生活有多舒服。

在泰國住鐵路沿線，約70萬至80萬港元可買到350至400方呎一房單位，呎價約2,000元。如果在市中心，每月9,000港元可租約千餘方呎單位。但要注意交通，若遇上塞車，5分鐘車程也可能塞1小時，但搭地鐵(MRT)和空鐵(BTS)是方便快捷。

想在泰國居住可按個人條件申請相應簽證，例如工作及商務簽證、學生簽證、養老簽證等，普遍是每年續1次。即使只持有簽證或外國護照，一旦生病都可以到當地公立醫院看病，看醫生約200至300泰銖(約51至76港元)。而Daniel太太7個多月前在當地私家醫院開刀生女，一個人住二等房一個多星期，最終費用僅約1.3萬港元，質素亦不遜於香港。

●柬埔寨茶餐廳老闆：經濟高速發展 人工飛升

相比泰國，另一個東南亞國家聯盟成員國柬埔寨也許更少港人熟悉。在2013年年初來到柬埔寨的Theresa，來之前同樣對這個國家一無所知，而她過來的原因是被當時的老闆調派到當地，負責一個森林項目的開發。

港人來到柬埔寨最先遇到的難題是言語溝通，因當地官方語言是高棉語，不是所有柬埔寨人都懂英語。惟這問題很易解決，請一個翻譯人員幫手就可。不過，生活的不同就要慢慢適應，例如她指在這裏生活首兩年，發覺沒有好吃的餐廳。

既然環境不能給你想要的，何不自己創造？2016年時她在柬埔寨首都金邊開設第一間茶餐廳「香港茶餐廳」，自己做老闆，到現在與丈夫Ivan在短短4年間已經有4間分店。兩人相識源於第一間茶餐廳的裝修。而Ivan因為被朋友邀請過來做生意，在2011年過來柬埔寨。

選擇在柬埔寨開茶餐廳的另一原因是這裏租金平，經營成本少很多，加上有不少遊客會來金邊遊覽，回本和賺錢的機會都高一點，現時開到第4間分店已是很好的證明。「不過，這裏的工資真的升得很誇張，想當年我來的時候最低工資月薪才87美元(約678.6港元)，短短幾年間，最低工資已經增至月薪190美元(約1,482港元)，我相信沒有一個國家的人工升幅會這麼快！柬埔寨的發展非常驚人。當地人的工作以銷售及服務業最多，例如地產、餐廳、酒店、當司機等。」

她看好柬埔寨會維持高速發展，當外國人和中產人士數目增加，對食的需求和要求亦會上升，所以香港人只要敢踏出第一步往外闖，就可發掘出不同機會。

●各國食肆林立消費不低

Theresa表示，柬埔寨生活以前同現在相差很遠，因這個城市不斷進步，差不多可以說從以前甚麼也沒有，變到現在甚麼都有了。以前這裏沒有好食的餐廳，現在韓國餐、日本餐、法國餐，只要想到的都食到。而這裏食飯的正常最低人均消費超過10美元(逾78港元)，很多時較香港還要貴。

柬埔寨的交通不及香港那麼方便，因為還沒有輕鐵或地鐵這些公共交通工具，大部分人以私家車、篤篤車或電單車作為主要交通工具，基本上全日也會塞車。

對於外國人，當地基本上沒有醫療及教育福利，他們主要是看私家醫生，看一次普通感冒發燒大概要50至80美元(約390至624港元)。小朋友可讀國際學校，以小學為例，一年學費大概要6,000至1.5萬美元(約4.68萬至11.7萬港元)。

兩公婆在柬埔寨租樓住，每月租金1,500美元(約1.17萬港元)。而自女兒早前出世後，他們計劃讓女兒在這裏讀書，所以現在也有買樓計劃。

不過，她稱，「我們暫時沒有計劃入籍柬埔寨，原因是這裏政府暫時沒有投資移民或入籍的方案。如果要入籍，沒有正常途經，只可以私底下找認識的高官處理，而費用也許要40萬美元(約312萬港元)左右。」

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