A股前瞻：中證監救市　本周有望再展升浪

中國證監會上周六(7日)宣布，降低內地證券公司去年及今年度證券投資者保護基金繳納比例，以增強證券行業服務實體經濟能力，降低新冠肺炎疫情對證券公司經營活動的暫時影響，被市場看為「救市」措舉。

中證監表示，近年內地證券行業整體運作規範，資本充足，證券投資者保護基金亦較為充裕，行業風險防控能力顯著增加。在此基礎上，該會決定調整證券公司繳納證券投資者保護基金比例。調整比例後，預計證券行業去年度繳納金額將下降8%，今年繳納金額更會大幅下降45%，有利於發揮金融逆周期調節作用，減少證券公司經營成本，紓緩疫情的影響。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，有關措舉為中央政策扶持其中一環，持續「放水」協助受疫情影響的企業，對內地A股而言屬正面因素，可帶動市場氣氛向好，惟短期內環球市場繼續受外圍因素所纏繞，相信全球各大市場周一表現欠佳，內地股市亦難獨善其身，預期A股本周走勢會較為波動，料上綜指波幅於100至500點間。

內地將於周二(10日)公布2月份居民消費價格指數(CPI)及生產物價指數(PPI)，林氏提到，市場普遍預期受基數低因素影響，CPI將與1月份的水平相若，而PPI受累企業產能未回復、油價下跌等，仍存有不確定因素。

不過，前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，雖然美股上周五受疫情拖累而下跌，或短暫影響A股本周走勢，但強調中國市場由國內因素所主導，而中證監有關措舉將短期刺激A股，認為今周A股漲幅有再創年內新紀錄的可能性。

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