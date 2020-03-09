另類救市！內地推「防疫債」　助企業借平錢

內媒報道，自2月起至今，內地有約249筆專門援助企業應對新冠肺炎疫情的「疫情防控債券」發行，合計規模近2,000億元人民幣(下同)。由於相關債券息率低，而且只規定最少一成用於抗疫用途，可謂為企業提供「雨中甘露」。

據Wind數據顯示，截至2月29日，「疫情防控債券」累計發行額1,872.12億元。發債企業範疇涵蓋航空業、製造業、藥企等，投資區域分布在湖北、河南、長三角等地區。

由於短期及超短期融資債券息率2至4厘，比一年期貸款市場報價利率(LPR)4.05厘低，吸引企業爭相發行。這兩種債券佔已發行債券的比重最多，分別有81筆及78筆。

惟這類債券低息率，未必能吸引到私人投資者，亦有投資者質疑發債企業的財務狀況，擔心違約問題，故估計大部分債券最終可能會由內地政府相關企業吸納。有中資銀行高管指，國有銀行及券商是「疫情防控債」的最大買家，其銀行亦是部分這類債券的主要承銷商。

穆迪香港分析師鍾汶權認為，疫情對內地經濟及企業衝擊巨大，產生對刺激措施的需求，而「疫情防控債」便提供一種解決方法。

不過，安信証券股份有限公司固收分析師池光勝指，目前發行企業以高評級國企為主，發行規模及政策覆蓋面有限。他估計，未來政策受益面有望擴大，募集資金用於借新還舊的比例或再提高。

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