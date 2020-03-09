【血色星期一】道指期貨瀉逾千點　期油插見30美元

新冠肺炎疫情肆虐之際，產油國沙特阿拉伯突然透露減價賣油，並有意大幅增加產量，拖累油價在亞洲開市時段暴挫達三成，紐約期油插見每桶30美元。石油市場創下1991年美國發動伊拉克戰爭以來的最大跌幅。

美股道指期貨開市一度急瀉1,130點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指亦暴瀉逾千點，低見24,800點水平。

在避險情緒高漲下，紐約期金升穿每安士1,700美元。

外國傳媒報道，全球最大產油國之一的沙特阿拉伯似發動「價格戰」！消息拖累沙特股市收市重挫8.32%，當地國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)暴挫9.09%，收報30里亞爾(約62港元)，跌穿了招股價32里亞爾。除沙特外，阿布扎比股市收市狂瀉7.87%，科威特股市更大跌10%，觸及「跌停板」，以色列股市亦插4.64%。

(註：中東股市每周開市為周日至周四，有別於其他地區股市)

沙特上周六(7日)大幅降低售往歐洲、遠東和美國等國外市場的原油價格，折扣幅度創逾20年以來最大，以吸引國外煉油廠購買沙特原油。與此同時，沙特還私下告知市場參與者，如有需要將增加產量，即產量可達到每日1,200萬桶的紀錄水平。

由於全球為對抗衞生風險，導致原油需求降低，若沙特增產將變得雪上加霜。有大宗商品對沖基金經理直言，沙特此舉相當於在原油市場「宣戰」。

報道指出，沙特大幅下調原油出口價格，每桶減少6至8美元的幅度至少是20多年之最，以提供遠東及歐美客戶更划算的石油；目前沙特每日產油約970萬桶，消息人士表示，預計到4月，該國每日產能很可能會到1,000萬桶，如有必要，提高到1,200萬桶也不是問題。石油輸出國組織(OPEC)的減產計劃將在3月結束。

石油顧問機構FGE中東地區經理Iman Nasseri直指，沙特準備打「全面的價格戰」，亦有對沖基金經理形容此舉「形同對石油市場宣戰」。

Iman Nasseri表示，沙特正打響一場全面價格戰，現在有兩件事已經很清楚：第一，大幅調低原油售價將是沙特應對石油輸出國組織(OPEC，簡稱油組)及盟友(合稱OPEC+)分裂的第一反應；第二，OPEC已死。

事實上，沙特過去也曾利用價格戰打擊俄羅斯或美國頁岩油，如2016年時油價一度跌到每桶27.1美元，1998年甚至出現過9.55美元的超低價。諮詢機構IHS Markit估計，今年第2季國際油價可能低至每桶20美元。

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