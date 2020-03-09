【產經專題】保險界全年保費收入恐挫兩成　醞釀大裁員

新冠肺炎驟然來襲，香港保險業因中港業務同時收縮而受重挫。業界人士透露，保險公司面談銷售活動幾乎絕迹，內地客業務亦因政府封關陷入「全線停頓」，龐大裁員潮恐如影隨形，估計今年全年整體長期業務保費收入將按年倒退兩成。

【未來一個月關鍵】

為防範疫情擴散，港府關閉部分內地關口並實施隔離措施，市民為降低感染風險亦深居簡出。六福財富管理總經理施維坦言，保險從業員的銷售業務嚴重受累，內地旅客來港投保個案幾乎消失殆盡，直言短期難有復甦機會。他預警，若一個月後情況未見改善，保險公司有機會陸續裁員。

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀透露，受社會事件及疫情連環夾擊，部分保險公司已取消員工底薪甚至「炒魷」，若從業員一至兩個月營業額不達標，就有機會被開除。一旦疫情持續，各行各業員工均可能要「大執位」。

【內地客投保大跌】

事實上，去年下半年社會局勢轉趨動盪，內地客來港投保意欲本已急轉直下，疫情令情況雪上加霜。保險業監管局數據顯示，去年第3季內地客來港新做保單保費，按季急挫近三成，至96.52億元。惟去年第4季起示威活動愈演愈烈，相信保費跌勢難以扭轉，有關數據料於本月中旬出爐。

恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，疫情擴散拖累本地經濟表現，失業壓力高漲令市民消費意欲大減，形容對保險業務屬全面性打擊，不論人壽、財產及投資相關保單均不能幸免。

【小企陷困 無意續保】

鍾氏指，年初本是公司團體保險的續保高峰期，但目前部分規模較小的公司已不再續保，冀於困難時刻慳多一分錢。普遍而言，相關保險的每年保費為每名員工逾一千至數千元不等。

市面上多間保險公司紛推特別保障，為肺炎確診或隔離個案提供賠償。鍾氏表示，近期市民對醫療保險查詢有所增加，料特別保障有助提高市民投保意欲，惟相關銷情僅屬於「相對冇咁慘」。

【中長線料「危中有機」】

展望保險業中長期前景，施維認為「危中有機」，相信疫情爆發可提高客戶醫療保障意識，並刺激保險產品需求。此外，疫情使內地資產市場及人民幣匯價轉趨波動，提高內地客於外地配置資產需求，變相有助香港保險銷售。

他預計，新冠肺炎疫情告一段落後，累積的購買力將隨即爆發，刺激保費收入呈「V」形反彈，惟未必足夠補償疫情期間的損失，估計今年全年整體長期業務保費收入按年倒退兩成。

回顧2003年「沙士」期間，保險業務仍能維持正增長。雖然當年一般保險業務毛保費增速顯著放緩，但按年仍升5.62%，至247.65億元，相較2002年時的按年增幅高達兩成。2003年新造個人人壽業務保費則按年飆升37.82%，至241.84億元，增幅與2002年大致相若。

【業界救亡 推「遙距投保」】

面對疫情，保險公司紛紛推出保費折扣及回贈等優惠「救亡」。保險業監管局亦推臨時措施，容許保險公司以「遙距投保」方式銷售特定可扣稅產品。分析認為，課稅年度臨近尾聲，保險公司力銷扣稅產品可望收復部分失地。

鑑於疫情擴散，保監局容許保險公司於銷售「合資格延期年金」及「自願醫保」計劃時，於披露重要產品資料後，免除財務需要分析，投保人毋須按原有規定與保險中介人面談。保險業界旋即推出「遙距投保」服務，透過數碼渠道、電話及視像會議等進行銷售及保單解說工作。

【友邦安盛提供保費回贈】

除簡化銷售程序外，保險公司亦以折扣優惠等「傳統」招式作招徠，如友邦香港為延期年金計劃提供最多12%首年保費回贈，自願醫保則設四個月首年保費回贈；AXA安盛亦為自願醫保計劃提供最多6個月保費折扣。

展望今個課稅年度將於3月底結束，恒傑保險僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強相信，市民對扣稅產品需求迫切，保險公司針對有關產品條款或價格「下苦功」吸客，有助刺激銷情。

至於遙距投保方面，鍾氏認為做法有效，若能延伸至其他非扣稅產品，對保險業務刺激會更為顯著。不過由於部分長期保險產品結構複雜，遙距解說恐要犧牲銷售質素，技術上有一定難度。

六福財富管理總經理施維則指出，部分保險公司明白難於「疫市」扭轉劣勢，遂透過積極關心客戶、開辦線上產品講座及加強員工培訓等做足準備，冀待疫情消退後急起直追。

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