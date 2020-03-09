【另類指標】沈振盈：華爾街「走火警演習」

過去一周美股大上大落，前一星期大跌逾4,000點，道指最低跌至24,681點。到了上周一反彈近1,300點之後，市況大升大跌，每日波幅皆逾千點。市況之波動，主要是新冠肺炎疫情於環球擴散，但美國聯儲局又突然大幅減息，導致市場出現敏感的反應。而事實上，疫情在全球擴散，是大家始料不及，但市場的反應也是過度恐慌及敏感。至於美國的減息決定，雖然有助紓緩恐慌情緒，但也製造了另一個恐慌，就是令投資者認為，現時的前景太惡劣，故此聯儲局才會這般急於有所行動。

從玄學的角度分析，本周市況仍是反覆尋底的格局，好大機會在星期三轉勢。今次美股之跌，估計只是「走火警演習」，暫時仍未是見真章，皆因美國仍有再減息的可能。到了聯儲局用盡了「減息子彈」之後，就將會是最危險之時。

本周每日的股市走勢預測：周一(辛亥日)為天干屬金地支屬水，金生水之局，市況仍現淡勢。周二(壬子日)為天干地支皆屬水，全水之局，反覆尋底。周三(癸丑日)為天干屢水地支屬土，土剋水之局，見底反彈。周四(甲寅日)為天干地支皆屬木，全木之局，走勢向穩。周五(乙卯日)則為天干地支皆屬木，全木之局，早段出現強勢。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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