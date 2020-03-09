【曜熊理財】馬煒喬：聯儲減息　香港基金受惠

美國聯儲局日前突然將聯邦基金利率下調半厘，這是2008年以來最大規模的緊急減息。但消息公布之後，美國股市大幅波動，主要是因為新冠肺炎疫情在美國蔓延，在面臨不確定性增加的情況下，決策者決定減息。

想不到疫情的衝擊導致美股見頂回落，雖然中國及香港股市同樣已經受到疫情的衝擊，以及美股大跌帶來的影響，但並沒有跟隨美股大跌，只是出現了大幅波動，主要是因為中港股的估值偏低。

美股大跌對於全球資本市場形成比較大的壓力，特別是在短期的走勢上，但對於股票市場的影響是短暫的。香港股市估值是全球資本市場的估值窪地，內地的疫情高峰已過，目前市場估值仍處於歷史的中樞以下。

下個月就來到上市公司發布年報和季報的時期，預期部分公司去年業績不俗，但這次疫情會影響到部分公司的首季業績，屆時市場可能隨之波動。近期香港股市波動可能會加大，預期第二季會繼續大幅波動。

美國及多個國家已經開始推動貨幣寬鬆政策，全球利率不斷向下，中國的寬鬆空間也會加大，加上港股的估值仍具備優勢，長期來看，有較強的吸引力。而從短期來看，中國疫情已經從爆發初期逐步走向穩定期的過渡。當前主要困擾因素在於海外疫情的加劇擴散，然而美國減息對香港基金有利，港股仍具備投資機會。

曜熊理財策略董事 馬煒喬

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